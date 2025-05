Musk diz que nem sempre concordou com as decisões do governo Trump

O bilionário Elon Musk afirmou que nem sempre concordou com as decisões do governo Trump durante o período em que atuou como funcionário especial do governo. Em entrevista ao programa CBS Sunday Morning, o bilionário revelou ter tido “diferenças de opinião” com o governo, sem, no entanto, detalhar em quais pontos divergiam.

Musk afirmou apoiar muitas das ações da administração, mas reconheceu que discorda de algumas delas. Ele também disse que se sente “um pouco preso” ao expressar essas discordâncias publicamente, para evitar conflitos, mas não quer assumir total responsabilidade pelas decisões do governo.

A entrevista foi gravada pouco antes de Musk anunciar sua saída do Escritório de Redução de Despesas Governamentais (DOGE), função que exerceu por cerca de 130 dias. Nomeado em novembro pelo presidente Donald Trump para liderar o DOGE ao lado de Vivek Ramaswamy, Musk ficou como líder único após a saída de seu par, em janeiro.

Durante o bate-papo, Musk também criticou o grande projeto de lei orçamentária aprovado pela Câmara dos Deputados em 22 de maio. Ele afirmou que o aumento dos gastos públicos vai elevar o déficit e comprometer o trabalho do DOGE. “Um projeto pode ser grande, ou pode ser bonito. Não sei se pode ser os dois”, comentou.

A atuação de Musk no DOGE gerou protestos e boicotes contra sua empresa de veículos elétricos Tesla, que também sofreu pressão dos investidores para que o executivo se dedicasse mais ao negócio. Em um evento recente de resultados financeiros da Tesla, Musk confirmou que pretendia reduzir sua participação no governo para focar mais na empresa.

Sua meta é atuar no DOGE “alguns dias a cada poucas semanas” e contribuir quando for realmente útil, disse ele em entrevista à CNBC no dia 20 de maio.