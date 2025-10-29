Meli lucra US$ 421 milhões no 3º tri, mas sente baque do frete grátis

O Mercado Livre (MELI34) divulgou nesta quarta-feira, 29, seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. A companhia registrou lucro líquido de US$ 421 milhões no período, alta de 6% na comparação anual.

O lucro das operações, por outro lado, avançou 30% na mesma base de comparação, para US$ 724 milhões. A desvalorização do peso argentino em relação ao dólar e o impacto de aumento de impostos provocaram essa desproporção entre as linhas do balanço, afirmou a companhia.

A receita líquida da companhia atingiu US$ 7,4 bilhões, com crescimento de 39% na comparação anual, distribuída entre e-commerce, com 23% e Mercado Pago, com 49%. No Brasil, a receita de US$ 4 bilhões representou um crescimento de 44% ano a ano.

O impacto do frete grátis no Brasil, estabelecido para compras a partir de R$ 19, desde o dia 6 em junho, também foi sentido no total de itens vendidos pela plataforma, que cresceu 42% na comparação anual. Por outro lado, a estratégia continua pressionado a margem operacional do Meli, que já havia recuado no trimestre passado e caiu ainda mais, para 9,8%, impactada pelo aumento de investimentos na expansão dessa estratégia no Brasil.

Segundo a companhia, o investimento vai expandir o mercado endereçável do Meli, preparar terreno para crescimento futuro e fortalecer posição competitiva no longo prazo.

No México, o desempenho foi coincidentemente idêntico ao brasileiro, com crescimento de 42% nos itens vendidos e 34% no GMV.

Na Argentina, a companhia apontou um "cenário macroeconômico desafiador", que fez com os itens vendidos crescessem somente 34%. No primeiro e segundo trimestre deste ano, respectivamente, o crescimento havia sido de 125% e de 77%. Esse também foi um detrator da plataforma.

O Mercado Pago manteve forte expansão, com 72 milhões de usuários ativos mensais, aumento de 29% contra o mesmo trimestre do ano passado. Os ativos sob gestão subiram 89%, e a carteira de crédito avançou 83%, totalizando US$ 11 bilhões.