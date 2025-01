McDonald's é processado nos EUA por manter programa de bolsas para latinos

O McDonald's está sendo processado por manter um programa de concessão de bolsas de estudo a estudantes latinos e hispânicos nos Estados Unidos. O processo é movido por um grupo contrário a ações afirmativas e que não considerou suficiente a decisão da empresa de acabar com sua política de diversidade e inclusão.

A ação foi ajuizada no tribunal federal de Nashville, nos Estados Unidos, pela American Alliance for Equal Rights, um grupo fundado por Edward Blum, contrário àquele tipo de iniciativa. No processo, o autor alega que o programa de bolsas discrimina ilegalmente estudantes de outros grupos étnicos.

"É nossa esperança que o McDonald's pause imediatamente este programa de bolsas de estudo para que ele possa ser aberto a todos os estudantes do ensino médio com poucos recursos, independentemente de sua origem étnica", disse Blum.

A rede de lanchonetes diz que, desde o lançamento, em 1985, o programa concedeu mais de US$ 33 milhões (cerca de R$ 200 milhões) de bolsas de estudo para cerca de 17 mil estudantes hispânicos e latinos.

"Estamos no processo de revisar a reclamação e responderemos de acordo", disse o McDonald's em comunicado por e-mail.

A empresa anunciou, na semana passada, uma ampla revisão de sua política de diversidade, equidade e inclusão (DEI). Parte desse processo, diz, "será revisar programas, em parceria com nossos franqueados quando aplicável, para garantir que estejam alinhados com nossa visão daqui para frente."

A companhia informou que abandonaria as metas de diversidade para funcionários, medida que também foi adotada por Meta, Ford e Walmart.

Ao fazerem isso, essas empresas se aproximam da visão de Donald Trump, presidente eleito dos EUA, que tomará posse na próxima segunda-feira, dia 20.