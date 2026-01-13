Bitcoin tem 'melhora pontual' para US$ 92 mil: o que é necessário para nova alta?

Nesta terça-feira, 13, o bitcoin voltou a subir para quase US$ 92 mil após alguns dias negociado "de lado" na casa dos US$ 90 mil. A maior criptomoeda do mundo, que apresentou queda neste início de ano, ainda pode ter uma reversão de tendência para alta em janeiro, segundo especialistas. Apesar disso, uma recuperação mais consistente do bitcoin ainda precisa de um aumento na demanda pela criptomoeda, que pode ser impulsionada por eventos como a votação de regulações importantes nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.921, com alta de 1,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2026, o bitcoin acumula alta de 5%.

"O bitcoin inicia a semana em alta, com os fluxos agregados começando a virar para compra. No acumulado dos últimos 30 dias, o saldo institucional, combinando ETFs e tesourarias corporativas, voltou ao campo positivo pela primeira vez desde o fim de outubro, ajudando a sustentar as cotações", disse Matheus Parizotto, analista chefe de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

"Essa melhora, até agora pontual, precisa ganhar tração para sustentar uma recuperação mais consistente. Esse apetite pode se reforçar nos próximos dias com a votação do Clarity Act nas comissões do Senado americano na quinta-feira, 15, o que tende a melhorar o sentimento, reduzir incertezas regulatórias e potencialmente destravar fluxos", acrescentou.

"Do lado técnico, a superação com fechamentos diários acima da faixa de US$ 94 mil configuraria o rompimento de uma resistência relevante para o bitcoin e aumentaria a probabilidade de aceleração da recuperação observada neste início de 2026", concluiu o especialista.

Janeiro ainda pode ter alta das criptos?

O relatório Monthly Market Insights da Binance para janeiro de 2026 afirmou que apesar da queda dos criptoativos em dezembro, janeiro pode indicar uma reversão deste movimento:

"Em dezembro, os mercados de criptoativos mantiveram uma trajetória de queda, refletindo o sentimento cauteloso dos investidores, mesmo diante do afrouxamento monetário promovido pelo Federal Reserve. Nesse cenário, a dominância de mercado tanto do bitcoin quanto do ether avançou levemente em dezembro, para 59,1% e 12%, respectivamente, em meio à correção do mercado, indicando que as altcoins vêm sendo mais pressionadas por movimentos de venda, enquanto bitcoin e ether permanecem mais resilientes".

O relatório ainda apontou que janeiro pode representar um ponto de inflexão para o atual momento de baixa, à medida que investidores passam a considerar uma rotação de capital de classes de ativos avaliadas como sobrevalorizadas de volta para as criptomoedas.

