Produtora de Masterchef e Black Mirrow vai se listar na Bolsa de Valores

A empresa francesa de produção e distribuição de filmes Banijay Group vai se listar na Bolsa de Valores.

O fundador e presidente, Stéphane Courbit, tornou seu grupo conhecido na indústria do entretenimento após produzir programas e séries de televisão de renome mundial como

MasterChef;

Peaky Blinders;

Black Mirrow;

Versailles;

The Voice;

Da fusão da Banijay com a Betclic, um site francês de apostas desportivas, graças a uma Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), um veículo especial de investimento, lançado pela sociedade gestora Tikehau Capital e Financière Agache e apoiado por grandes investidores, incluindo Bernard Arnault, dono da LVMH, e o magnata das comunicações Vicente Bolloré.

A nova empresa será chamada FL Entertainment e será listada na Bolsa de Valores de Amsterdã a partir do dia primeiro de julho.

A operação com a Spac dá à nova empresa FL Entertainment um valor de cerca de US$ 7,2 bilhões.

Produtora de Peaky Blinders surgiu em 2008

A Banjay foi fundada em 2008 e hoje está presente em 16 países da Europa, Américas, Ásia, além da Austrália e Nova Zelândia.

A empresa tem um catálogo superior a 120.000 horas de conteúdo, e domina o mercado de produção de programas de TV.

A Banjay produz conteúdo roteirizado e não roteirizado em todos os gêneros, incluindo reality shows, entretenimento e talk shows, game shows, entretenimento factual, documentário, drama, animação e comédia.

Graças à fusão em 2016 com a Zodiak Media Group, o grupo se torna o maior produtor independente de conteúdo televisivo do mundo, com um faturamento de aproximadamente US$ um bilhão.

Para Courbit, "É hora de passar para a próxima fase para Banijay e Betclic. Tanto a produção de conteúdo quanto as apostas esportivas estão globalizando as atividades em que a listagem nos permitirá crescer ainda mais e considerar mais aquisições".