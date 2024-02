Lucro do Carrefour (CRFB3) cai no 4T23, mas ações sobem mais de 7% no Ibovespa

As ações do Carrefour (CRFB3) estão entre as maiores altas do Ibovespa desta terça-feira, 20. Na véspera, a varejista reportou os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023, que apontaram para um prejuízo líquido consolidado de R$ 565 milhões, frente a um montante positivo de R$ 426 milhões um ano antes. Ainda assim, por volta das 13h15, os papéis da companhia subiam 7,65%.

Na avaliação do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), o balanço do Carrefour foi afetado por eventos não-recorrentes que “poluíram” os resultados. Ainda assim, os analistas do banco pontuam que os números da varejista devem permanecer sob pressão no curto prazo, vista a integração com o Grupo Big e os custos de financiamento, que seguem elevados.

“Como nos últimos trimestres, os resultados do 4T23 novamente mostraram uma tendência de enfraquecimento — apesar de alguma melhoria, principalmente em custos de vendas, gerais e administrativos (SG&A). Esperamos tendências gradualmente melhores nos próximos trimestres, apoiadas pelos esforços do CRFB3 para otimizar seu portfólio de lojas e pelo recente aumento na inflação alimentar”, dizem os analistas do BTG.

Carrefour no 4T23

Ainda em relatório, os analistas destacam que a margem bruta de Cash&Carry do Carrefour foi de 15,9% no período, o que representa um ganho de 60 pontos base ano a ano, que teve como base as melhores negociações com fornecedores e maiores vendas B2C. Além disso, um destaque positivo foi a SG&A que ficou 30 p.b. menor, levando a uma margem de Ebitda ajustada de 7,2% (resultando em 90 p.b. anual e em linha com as estimativas do banco).

Já o Ebitda ajustado consolidado, excluindo os R$ 1,1 bilhão de itens não-recorrentes no período, totalizou R$ 1,8 bilhão (12% acima das estimativas), implicando uma margem de Ebitda ajustada de 6,3%, queda de 30 p.b anual, porém 50 p.b. acima das projeções do BTG. “O resultado financeiro totalizou R$ 758 milhões negativos frente a R$ 790 milhões negativos no 4T22, refletindo custos de financiamento mais altos embora compensados por um ganho de R$ 55 milhões da exclusão de despesas financeiras relacionadas a provisões revertidas. O resultado final foi um prejuízo líquido consolidado de R$ 565 milhões ou um ganho de R$ 520 milhões quando ajustado para os eventos únicos (-R$ 1,1 bilhão).”

Ajustes trimestrais

Entre os ajustes trimestrais que o Carrefour adotou ao longo do quarto trimestre do ano passado, houve a revisão do portfólio de lojas da varejista, que levou ao fechamento de 11 supermercados. Outros 93 locais tiveram suas atividades encerradas em janeiro (16 hipermercados e 77 supermercados). “Em linha com seu plano anunciado durante o Investor Day, em novembro.”

Para este ano até 2026, ainda está prevista a conversão de cerca de 40 hipermercados em lojas Atacadão e Sam's Club. O objetivo é alcançar um Ebitda adicional entre R$ 10 a R$ 15 milhões ao ano por loja. Além disso, o total de lojas fechadas deve alcançar um montante de 123 locais, sendo 16 hipermercados, 94 lojas Todo Dia e 13 lojas Nacional e Bom Preço.

