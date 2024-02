Itaúsa (ITSA4) pagará R$ 3,1 bilhões em dividendos adicionais; veja quem recebe

A Itaúsa (ITSA4) informou ao mercado que pagará dividendos adicionais no valor de R$ 3,1 bilhões, o que correspondente ao valor de R$ 0,3005 por ação.

O pagamento será no dia 8 de março, com base na composição acionária do dia 22 de fevereiro.

No dia 8 de março, a companhia pagará juros sobre o capital próprio no montante líquido de R$ 2,5 bilhões, correspondente ao valor bruto de R$ 0,2989 por ação (líquido de R$ 0,254065 por ação), imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023.

De acordo com a Itaúsa, esse montante líquido de R$ 5,6 bilhões, somados aos demais proventos referentes ao exercício de 2023, totaliza o montante líquido de R$ 8,0 bilhões e representa um dividend yield de 8,1%, considerando a atual composição do capital social e o valor da cotação de fechamento da ação preferencial da Companhia (ITSA4) na última segunda-feira.

Cronograma de pagamento de proventos trimestrais

A Itaúsa divulgou o cronograma de pagamentos de proventos. No dia 1º de abril, pagará os juros sobre o capital próprio relativos ao quarto trimestre de 2023, com base na composição acionária do dia 29 de fevereiro de 2024.

Já sobre os juros sobre o capital próprio relativos a 2024, os pagamentos serão nos dias primeiros de julho, outubro, além de 2 de janeiro de 2025 e 1 de abril de 2025. Veja abaixo: