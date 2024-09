Ações ‘esquecidas’ estão no radar de 3 gênios da Bolsa para 2025; confira

Weg (WEGE3) subiu mais de 35.000% nos últimos 24 anos. Já Engie (EGIE3), uma gigante do setor elétrico, subiu mais de 1.250%.

Sabe o que elas têm em comum além de terem subido muito? Um dia foram small caps. Ou seja, empresas com baixa capitalização, que muitas vezes passam despercebidas na bolsa, mas que têm um potencial de valorização gigantesco.

É nesse tipo de companhia que moram as grandes oportunidades de multiplicação - ou as grandes porradas - na B3. Por isso, esta classe de ações será tema do Small Caps Masters, no dia 24 de setembro (terça), a partir das 16h.

O evento 100% online e gratuito é organizado pelo Market Makers (hub de conteúdo e serviços financeiros) e pelo portal de notícias Money Times.

Matheus Soares, analista e sócio do Market Makers, explica que mergulhar pelo menos uma vez ao ano num encontro como esse é obrigatório para quem investe em ações.

“Como os grandes investidores têm pouco interesse em encarteirar essas ações, os departamentos de análise dos bancos – que ganham dinheiro fornecendo análises para esses clientes – também não têm interesse em cobrir essas empresas. Com menos pessoas analisando essas empresas, maiores as chances de elas estarem abaixo de seu valor justo”, explica.

E aí está a cereja do bolo: quando bem escolhidos, a evolução dos negócios faz esses papéis se destacarem em algum momento, fazendo-os subir de forma expressiva ao longo dos anos.

As small caps para você ficar de olho

Com 2024 terminando e o mercado já de olho em 2025, chegou a hora de você se preparar para o ano que vem.

É por isso que o Market Makers reunirá os grandes investidores das ações "pequenas" da Bolsa (as small caps) no evento Small Caps Masters 2024.

Será uma oportunidade única para você entrar na mente de um trio que se destaca no Brasil quando o assunto é captar ganhos com esse tipo de ação – e que está com oportunidades e estratégias engatilhadas para buscar vencendo o mercado em 2025, 2026 e por aí vai.

Em outras palavras, são três nomes de peso no mercado que têm escolhido suas ações como ninguém. E, quando falamos em "peso", não é exagero, considerando a dificuldade de bater o CDI e se sair (muito) bem em meio às diversas crises do país nos últimos anos.

Estamos falando de:

- Welliam Wang: está entregando 590% de retorno contra 272% do CDI, 97% do Ibovespa e 81% do índice Small Caps nos últimos 15 anos através do seu fundo, o AZ Quest Small Mid Caps FIC FIA (última atualização: 07/09/2024);

- Giuliano Dedini: está entregando 460% de retorno contra 335% do CDI, 108% do Ibovespa e 144% do índice Small Caps nos últimos 16 anos através do seu fundo, o 4UM Small Caps FIA (última atualização: 07/09/2024);

- Werner Roger: pioneiro do mercado small caps no Brasil, está entregando 240% de retorno contra 60% do CDI, 60% do Ibovespa e 22% do índice Small Caps nos últimos seis anos através do seu fundo, o Trígono Flagship Small Caps FIC FIA (última atualização: 07/09/2024).

Todos também batem outros importantes indicadores, que, embora não sejam seus benchmarks, servem para mostrar a competência e habilidade dos três em ganhar dinheiro na Bolsa brasileira, como IPCA, dólar, Selic, S&P 500 e IbrX 100 (este último mede o desempenho das 100 ações mais negociadas e representativas da B3).

Small Caps Masters 2024: veja como acessar

No final do dia, as Small Caps são conhecidas por seu potencial de lucro acima da média do mercado, com multiplicações que podem chegar a 5x, 10x, 15x ou mais ao longo dos anos.

Isso faz do Small Caps Masters 2024 um evento fundamental para você, investidor, que quer fortalecer sua carteira de ações.

O evento é gratuito, 100% online e já está no ar. Você pode assistir aos painéis clicando aqui.

Retirando seu ingresso, você ganhará o PDF do nosso livro "Titãs do Mercado", com a mentalidade de 7 grandes investidores de ações small caps, como Rafael Maisonnave (entrega 835% em small caps ante 165% do Ibov, 120% do CDI e 115% do índice SMLL).

Ou seja, emitir seu ingresso gratuito vai te abrir um mundo de possibilidades. Você está a um clique de fortalecer sua carteira daqui em diante.

É uma oportunidade única de conhecer mentes brilhantes do mercado e captar insights para fortalecer sua estratégia de investimento em ações.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.