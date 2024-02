Ibovespa agora: bolsa opera em leve alta com juros da China no radar

O Ibovespa desta terça-feira, 20, opera em leve alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira sobe 0,16%, aos 129.243 pontos. O pregão de hoje promete ser de maior liquidez, visto o retorno do feriado nos Estados Unidos. Por aqui, as atenções ficam com a retomada das discussões sobre a reoneração da folha de pagamento de 17 setores, além da repercussão dos resultados corporativos do quarto trimestre do ano passado. Junto a isso, as commodities são afetadas pelas decisões monetárias vindas da China.

Durante a madrugada brasileira, o Banco Popular da China (PBoC) cortou a taxa de juros de referência (LPR) de cinco anos no país de 4,2% para 3,95%. O movimento foi recebido com certa frustração porque a taxa de um ano ficou inalterada em 3,45% pelo sexto mês seguido.

Ibovespa agora

IBOV: +0,16%, aos 129.243 pontos.

Em reflexo à decisão monetária chinesa, que se juntou às incertezas dos investidores quanto ao futuro econômico da segunda maior potência do mundo, commodities como o minério de ferro tiveram uma queda acentuada. Na bolsa de Dalian, a matéria-prima encerrou as negociações recuando 5,41%, enquanto em Cingapura a queda foi de 4,39%. Diante da queda do minério, as empresas ligadas a ela operam com queda. A Vale (VALE), que tem quase 13% de peso no índice Bovespa, caia mais de 2% na abertura da sessão.

Sem indicadores na agenda nas próximas horas, o mercado deve acompanhar a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e os representantes do governo no Legislativo, para definição da pauta prioritária do Executivo no Congresso no período da manhã. À tarde, o presidente se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a desoneração da folha de pagamentos. O governo tenta reonerar gradualmente a folha, mas a medida enfrenta dificuldades no Congresso.

Maiores altas do Ibovespa

Carrefour (CRFB3): +9,04%

Petz (PETZ3): +6,88%

Assaí (ASAI3): +3,25%

Maiores quedas do Ibovespa

Locaweb (LWSA3): -3,36%

CSN (CSNA3): -2,70%

CMIN (CMIN3): -2,05%

Dólar hoje

O dólar opera em queda nesta terça-feira. Hoje, a moeda americana cai 0,41%, a R$ 4,942. Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,09%, cotado a R$ 4,962.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

