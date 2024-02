Lucro do Carrefour fica em R$ 520 milhões no 4º tri, queda de 5,4%

O Grupo Carrefour Brasil apresentou lucro líquido ajustado (desconsiderando outras receitas e despesas e o correspondente efeito financeiro e tributário) de R$ 520 milhões no quarto trimestre de 2023, uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período de 2022.

Sem o ajuste, a companhia registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 565 milhões, frente a um montante positivo de R$ 426 milhões um ano antes.

O Ebitda ajustado -- principal indicador de caixa operacional -- foi de R$ 1,875 bilhão, recuo anual de 5%. A margem Ebitda ajustada caiu 0,3 ponto porcentual (p.p.), para 6 7%.

A receita líquida da companhia foi de R$ 28,062 bilhões, uma queda de 0,3%.

As vendas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil totalizaram R$ 31,085 bilhões, representando uma queda anual de 1,2%.

Carrefour após a morte de Abílio Diniz

O resultado da companhia foi divulgado um dia após a morte de Abílio Diniz, empresário que fundou o Grupo Pão de Açúcar e se tornou referência do varejo brasileiro.

Diniz era vice-presidente do seu conselho de administração do Carrefour, além de presidente do comitê de talentos, cultura e integração da empresa.

O Carrefour informou que, por enquanto, os cargos ocupados por Diniz ficarão vagos. As ações da varejista ficaram entre as maiores baixas do Ibovespa nesta segunda-feira, 19, fechando em queda de 2,61%.

Confira as últimas notícias de Invest: