Carrefour vai integrar Sam's Club com divisão de varejo e terá novo CEO para área, diz jornal

A rede de varejo alimentar Carrefour Brasil, dona do Carrefour, do Atacadão e do Sam's Club, está se reorganizando.

De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, o CEO do clube de compras Sam's Club foi dispensado na última semana. A operação do Sam's Club, vindo da compra do Grupo BIG, e o braço de varejo, representado pela bandeira Carrefour, deve ficar sob o mesmo comando, de José Rafael Vasquez.

Vasquez é vice-presidente comercial da rede de farmácias Pague Menos. Anteriormente, o executivo atuou no grupo de varejo alimentar chileno Cenconsud e da rede de atacarejo Roldão. Segundo a reportagem, ele reportará diretamente a Pablo Lorenzo, executivo responsável pela área de operações.

Conforme antecipou o INSIGHT, o Carrefour Brasil vem passando por uma difícil digestão da aquisição do BIG. A companhia tem feito fechamento e conversão de lojas de hipermercados. Além disso, acumula demissões.

Apenas em novembro foram cerca de 500 pessoas, de acordo com uma pessoa com conhecimento da operação. “Uma empresa que desliga milhares de pessoas é uma empresa com problemas de rentabilidade. E os cortes são em volume e não necessariamente em valor, parece ser uma ordem de fora", afirma a pessoa ouvida pelo INSIGHT.