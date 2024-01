Calendário de balanços do 4º trimestre de 2023: confira as datas

O Santander (SANB11) dará o pontapé inicial da temporada de balanços do quarto trimestre na próxima quarta-feira, 31, com resultado previsto para antes da abertura do pregão. No dia seguinte será a vez da BR Partners (BRBI11), que publicará os seus números do período após o fechamento do mercado.

Outros grandes bancos vão divulgar seus balanços do 4T23 na outra semana. Na segunda-feira, 5, será a vez do Itaú (ITUB4), e na quarta, 7, é do Bradesco (BBDC4). Os investidores também aguardam pelos números das blue chips Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), que vão reportar seus resultados nos dias 22 de fevereiro e 7 de março, respectivamente.

A EXAME Invest levantou as datas em que as empresas listadas no Ibovespa vão divulgar os seus respectivos balanços do quarto trimestre do ano passado. Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados.

Confira a agenda de balanços do 4º trimestre de 2023

