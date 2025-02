Lucro da WEG tem queda de 3% e chega a R$ 1,7 bi no quarto trimestre

A WEG (WEGE3) registrou um lucro líquido de R$ 1,7 bilhão no quarto trimestre de 2024. O balanço foi divulgado pela companhia nesta quarta-feira, 26. O número representa uma queda de 2,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ano, o lucro foi de R$ 6 bilhões.

A receita no quarto trimestre foi de R$ 10,8 bilhões, alta de 26,4% em relação ao quarto trimestre de 2023 e de 9,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024. No ano, o valor da receita foi de R$ 38 bilhões.

Já o EBITDA foi de R$ 2,4 bilhões no trimestre, alta de 30,5% na comparação anual e de 7,3% sobre os três meses anteriores.

No relatório, a companhia atribui os resultados ao bom desempenho de grande parte dos negócios de ciclo longo, da continuidade da demanda por seus produtos, além do efeito das últimas aquisições feitas no exterior.

"Apresentamos mais um trimestre com bom desempenho dos negócios de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, fruto principalmente do volume de entregas na área de Treinamento e Desenvolvimento na América do Norte, além do bom desempenho dos negócios de geração na Europa", diz o comunicado.

A atividade industrial também se manteve positiva em diversos segmentos importantes, como óleo e gás e água e saneamento. "Lembramos que o desempenho do trimestre foi positivamente impactado pelos negócios recém adquiridos das marcas Marathon, Rotor e Cemp e da Volt Electric Motor", diz a empresa em relatório.

Dividendos da WEG

A administração da WEG vai propor à Assembleia Geral Ordinária a destinação de R$ 3,1 bilhões para pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio como remuneração aos acionistas sobre os resultados do ano. Isso representa 52,8% do lucro líquido.

"Nossa prática é declarar juros sobre capital próprio trimestralmente e dividendos intermediários e complementares com base no lucro obtido a cada semestre, ou seja, seis proventos a cada ano, que são pagos semestralmente", afirma a companhia.