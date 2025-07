Lucro da Microsoft cresce 24% no trimestre e supera estimativas de Wall Street

A Microsoft encerrou o quarto trimestre fiscal de 2025 (período entre abril e junho deste ano) com lucro líquido de US$ 22,7 bilhões, um avanço de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho superou as expectativas do mercado e foi impulsionado pelo forte crescimento nas áreas de nuvem e inteligência artificial.

O lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) ficou US$ 3,65 — Wall Street projetava US$ 3,37. O Ebitda ajustado, por sua vez, alcançou US$ 34,4 bilhões, crescendo 23% em relação ao quarto trimestre fiscal de 2024.

A receita líquida total da companhia subiu 18% na comparação anual, totalizando US$ 76,4 bilhões. O destaque ficou com a divisão de nuvem da Microsoft, que acumulou receita de R$ 46,7 bilhões, com alta anual de 27%.

Em comunicado, o CEO Satya Nadella afirmou que a computação em nuvem e a inteligência artificial são "forças que guiam transformações em cada indústria e setor".

"Estamos inovando em todas as frentes de tecnologia para ajudar os clientes a se adaptarem e crescerem nessa nova hora", diz o executivo, no texto. Ele destaca que o Azure ultrapassou US$ 75 bilhões em receitas no ano fiscal cheio, com crescimento de 34%.

O segmento Intelligent Cloud (“nuvem inteligente”, em tradução literal), do qual o Microsoft Azure faz parte, registrou US$ 29,8 bilhões em receitas no trimestre, o que também superou as estimativas dos analistas.

Após a divulgação do resultado, as ações da Microsoft subiam mais de 7% no after market da bolsa de Nova York.