Lucro da Caixa cresce 16,5% para R$ 3,2 bilhões

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre, 16,5% a mais do que no mesmo período do ano passado.

A margem financeira da Caixa foi de R$ 14,522 bilhões no terceiro trimestre deste ano, número 15,7% maior que o registrado no mesmo trimestre de 2022. Em relação ao segundo trimestre deste ano, houve queda de 2,4%, de acordo com o banco público.

Fontes de receita

No intervalo anual, houve um crescimento de 17% nas receitas com operações de crédito, de 6,4% nas operações com títulos e de 30,3% no resultado das operações interfinanceiras de liquidez.

No terceiro trimestre, as receitas da carteira de crédito da Caixa foram de R$ 31,2 bilhões, alta de R$ 4,5 bilhões em um ano puxada pelo crédito imobiliário (+13,5%), pelo agronegócio (+61,5%) e pelo crédito para pessoas físicas (+9,9%).

Os efeitos do crescimento das receitas foram parcialmente compensados pelo crescimento das despesas com intermediação financeira, que subiram 18,8% em um ano. Despesas de captação de clientes (+18,7%) e com recursos de emissões de títulos (+179,5%) puxaram o número.