Livro Bege do Fed mostra crescimento moderado e inflação persistente nos EUA

A economia dos Estados Unidos manteve um ritmo de crescimento entre leve e moderado nas últimas semanas, segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed), divulgado nesta quinta-feira, 15. O relatório mostra que a atividade continuou avançando na maior parte do país, embora as empresas ainda enfrentem pressões de custos relacionadas aos preços da energia, às tarifas comerciais e às incertezas provocadas pela guerra entre EUA e Irã.

O levantamento, elaborado a partir de informações coletadas pelos 12 bancos regionais do Fed até 6 de julho, indica que a atividade econômica cresceu em 11 dos 12 distritos da autoridade monetária. Apenas uma região ficou estável no período.

Na avaliação do banco central, o consumo das famílias registrou uma leve expansão, mas o aumento dos preços, principalmente dos combustíveis, reduziu os gastos com itens considerados não essenciais. Em diversas regiões, empresas relataram que consumidores passaram a buscar produtos mais baratos ou reduzir despesas discricionárias.

A indústria também apresentou desempenho positivo. A produção cresceu de forma modesta a moderada, impulsionada pela demanda dos setores de data centers, máquinas e defesa. Ao mesmo tempo, fabricantes relataram aumento dos gargalos nas cadeias de suprimentos.

No mercado de trabalho, o cenário permaneceu relativamente estável. Cinco distritos registraram avanço do emprego, enquanto os demais reportaram pouca ou nenhuma mudança. O crescimento dos salários continuou entre modesto e moderado, refletindo, em alguns casos, a dificuldade das empresas para contratar profissionais qualificados.

O relatório mostra ainda que as empresas vêm ampliando o uso de inteligência artificial tanto nos processos de recrutamento quanto para elevar a produtividade dos funcionários.

Inflação segue como ponto de atenção

A inflação continuou sendo um dos principais pontos de atenção. Segundo o Livro Bege, os preços avançaram em ritmo moderado na maior parte dos distritos, pressionados pelos custos de energia, transporte e matérias-primas.

Parte dos entrevistados atribuiu esse movimento à escalada do conflito no Oriente Médio, enquanto outros apontaram o impacto das tarifas comerciais. O Fed também observou que consumidores demonstram maior sensibilidade aos reajustes de preços, dificultando o repasse integral dos custos e comprimindo as margens de lucro de algumas empresas.

"Alguns contatos atribuíram esses aumentos de custos ao conflito no Oriente Médio; outros mencionaram as tarifas. Os preços ao consumidor continuaram a subir e alguns distritos relataram que os contatos observaram maior sensibilidade aos preços entre seus clientes", diz o Fed.

Apesar da desaceleração da inflação em junho, favorecida pela queda dos preços da gasolina, o banco central destaca que o cenário continua cercado de incertezas. Um acordo provisório de paz entre Estados Unidos e Irã chegou a aliviar os preços da energia, mas a retomada das tensões voltou a impulsionar as cotações do petróleo.

As perspectivas para a inflação também variam entre as regiões. Enquanto parte dos contatos acredita que os preços continuarão avançando no ritmo atual, outros esperam uma desaceleração nos próximos meses, especialmente se os combustíveis perderem força.

Mesmo diante dessas incertezas, o tom geral do relatório permanece relativamente otimista. De acordo com o Fed, empresas e agentes econômicos continuam projetando expansão da atividade nos próximos meses, embora reconheçam que a evolução dos custos de energia seguirá sendo um dos principais riscos para a economia americana.