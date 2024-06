Ainda dá tempo de aproveitar uma sessão de cinema por valor promocional. Isso porque a Cinemark segue com a ação Descontão Cinemark até a próxima quarta-feira, 19 de junho.

Durante o período, de segunda a quinta, as entradas para as sessões 2D e 3D em salas convencionais saem pelo preço único de R$ 12,00, e nas salas XD os clientes encontram ingressos por R$ 18,00.

A programação traz títulos para todos os gostos, como ‘Planeta dos Macacos: O Reinado’, ‘Bad Boys: Até o Fim’, ‘Os Observadores’, ‘Imaculada’, ‘Assassino Por Acaso’ e mais.

Tudo sobre o Descontão Cinemark

Os valores especiais são válidos de segunda a quinta, até dia 19 de junho, para todos os complexos Cinemark e filmes em cartaz. Os ingressos podem ser adquiridos nos cinemas ou canais digitais da Rede.

Caso a compra seja realizada pelo site e app, todos os clientes devem optar pela entrada promocional. Já nos canais de autoatendimento (totem digital dos cinemas), os clientes devem escolher a opção meia entrada.

Além disso, o programa de assinatura Cinemark Club Fan (com opção de ingressos para dia de semana) também está com o preço especial de R$ 12,00. Além dos benefícios já conhecidos, como 1 ingresso ao ano e acúmulo de pontos a cada R$ 1 gasto, aqueles que se cadastrarem no período da campanha ainda têm direito a 15% de desconto nos itens de snack bar pelos próximos 12 meses. O cadastro pode ser feito diretamente pelo app Cinemark.