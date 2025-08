'Se Eu Fosse Você 3' é anunciado com retorno de Tony Ramos e Glória Pires; saiba mais sobre o filme

Após o sucesso de "Se eu fosse você" (2006) e "Se eu fosse você 2" (2009), que levaram mais de nove milhões de espectadores aos cinemas, Tony Ramos e Glória Pires estão de volta para a terceira sequência da franquia.

As produtoras Total International e Star Original Productions anunciaram o início das filmagens de "Se eu fosse você 3", que começará neste domingo, 3. A direção ficará a cargo de Anita Barbosa, com supervisão artística de Daniel Filho, responsável pelos dois primeiros filmes da série.

Qual é a história do novo filme?

Tony Ramos e Glória Pires retornam aos papéis de Cláudio e Helena. A história se passa vinte anos após a última troca de corpos entre os dois, que agora vivem uma nova fase da vida com a filha Bia, já adulta e casada com Aquiles. A sinopse oficial revela que, após o raio cair pela terceira vez na mesma família, um novo desafio surge, obrigando os personagens a "se colocar no lugar do outro... literalmente".

Quem faz parte do novo elenco?

Cleo Pires interpretará Bia, enquanto Rafael Infante dará vida a Aquiles. O elenco também conta com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos.

Qual é a história do filme "Se Eu Fosse Você" (2006)?

"Se Eu Fosse Você" conta a história de Cláudio (Tony Ramos), um publicitário de sucesso, e Helena (Glória Pires), uma professora de música que cuida de um coral infantil. Casados há muitos anos, eles levam uma vida estável, mas marcada por conflitos ocasionais, típicos de qualquer relacionamento de longa duração. No entanto, após uma briga particularmente intensa, algo inexplicável acontece: eles trocam de corpos. A consciência de Cláudio vai para o corpo de Helena e vice-versa.

Desesperados e sem entender como resolver a situação, o casal tenta manter uma aparência de normalidade enquanto busca uma solução. O que se segue é uma jornada de aprendizado, na qual ambos são forçados a viver a vida um do outro integralmente, enfrentando os desafios profissionais, pessoais e íntimos da outra pessoa. Essa troca de perspectivas os leva a refletir sobre suas próprias limitações, as diferenças entre homens e mulheres no cotidiano, e a crise conjugal que se instala quando a comunicação e o respeito começam a falhar.

Com humor e sensibilidade, o filme aborda temas profundos como empatia, o impacto das responsabilidades compartilhadas e a importância de ver o outro de uma maneira mais profunda. Diferente de outras comédias do gênero, a troca de corpos acontece entre um casal maduro, o que traz uma perspectiva única sobre os desafios e dinâmicas de um casamento com muitos anos de convivência. Através dessa experiência, Cláudio e Helena passam a compreender melhor a vida e os sentimentos um do outro, levando a uma reflexão sobre a necessidade de se colocar no lugar do parceiro, de se ouvir e respeitar.

Além das situações cômicas e inusitadas, o filme transmite uma mensagem sobre amor, respeito e a parceria essencial em um relacionamento de longa data, mostrando que, mesmo nas situações mais absurdas, a empatia e a compreensão podem fortalecer os laços de um casamento.