Labubu levou a Pop Mart ao topo — e agora testa os limites da euforia

Receita da Pop Mart dobrou com Labubu, mas ações já caem após sinais de saturação e alerta do JPMorgan

Labubu: boneca 'feia' fez lucro de empresa chinesa crescer 400% (Sawayasu Tsuji / Colaborador/Getty Images)

Labubu: boneca 'feia' fez lucro de empresa chinesa crescer 400% (Sawayasu Tsuji / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07h05.

A Labubu foi responsável por um dos maiores fenômenos comerciais do setor de brinquedos em 2025, e conseguiu dobrar a receita da Pop Mart e quadruplicar seu lucro. Mas, agora, o poder da boneca parece estar diminuindo.

A Pop Mart, fabricante chinesa da Labubu, viu sua receita crescer 204% no primeiro semestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando 13,88 bilhões de yuans (R$ 10,5 bilhões). O lucro saltou 400%, totalizando 4,57 bilhões de yuans (R$ 3,46 bilhões). Com isso, as ações listadas na bolsa de Hong Kong acumulam alta de 213% no ano.

A expansão internacional tem sido o principal motor do crescimento. A companhia investe na abertura de megalojas fora da China, mirando especialmente o mercado americano, onde os brinquedos da Labubu se tornaram um fenômeno.

As bonecas de orelhas longas são vendidas em diferentes tamanhos e com dezenas de acessórios, comercializadas no formato de “blind boxes” — o consumidor só descobre qual versão comprou após abrir a embalagem. O fator surpresa impulsiona as vendas, e a Pop Mart também aposta na reedição de séries populares para fidelizar o público.

Expectativas em queda e ações pressionadas

Mesmo com os recordes financeiros, o mercado já começa a revisar suas projeções para a Pop Mart.

O JPMorgan recentemente rebaixou a recomendação do papel, citando baixa visibilidade de novos lançamentos, risco de queda nos preços de revenda e dúvidas sobre licenciamento.

Segundo a Bloomberg, a proporção de classificações de compra em relação ao total de recomendações sobre as ações caiu para 91%, o nível mais baixo em um ano.

A Pop Mart planeja lançar uma animação e uma nova linha de brinquedos até o fim do ano, além de produtos interativos. Mas, segundo analistas, esses projetos têm baixa previsibilidade e não devem conter sozinhos a desaceleração da Labubu — até então, o principal motor da companhia.

A euforia recente deu lugar à cautela: as ações da empresa já recuaram 25% desde o pico registrado em 26 de agosto, uma perda de cerca de US$ 13 bilhões em valor de mercado. Hoje, os papéis são negociados a quase 23 vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses.

