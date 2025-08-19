Efeito Labubu: lucro da Pop Mart sobe 400% com sucesso da boneca no TikTok

A Pop Mart, fabricante chinês da Labubu, que virou “febre” no mundo, viu sua receita dobrar no primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo balanço da empresa divulgado nesta terça, 19, a receita saltou 204% em relação a 2024, atingindo 13,88 bilhões de yuans (R$ 10,5 bilhões). Já o lucro saltou 400%, para 4,57 bilhões de yuans (R$ 3,46 bilhões). Em 2015, as ações da empresa listada na bolsa de Hong Kong já acumulam alta de 213%.

Crescimento acelerado fora da China

A empresa aposta numa rápida expansão internacional que faria as vendas superar as da China já este ano. A chinesa tem focado na abertura de megalojas fora do país de origem para crescer.

Os produtos da Pop Mart do personagem Labubu viraram fenômeno de venda no ocidente, principalmente Estados Unidos. Eles são oferecidos em vários tamanhos com dezenas de acessórios. Os brinquedos são ofertados nas chamadas “caixas cegas”, onde o comprador não sabe o que está adquirindo.

O fator surpresa na hora da compra é um dos grandes apelos de venda do brinquedo. Além disso, a fabricante replica os produtos de maior sucesso, para aquisição do consumidor de séries do personagem, ampliando as vendas.