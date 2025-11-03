Kimberly-Clark compra Kenvue, do Tylenol, em negócio de US$48,7 bi

A fabricante de produtos de higiene Kimberly-Clark, dona de marcas como Huggies, Kleenex e Intimus, anunciou um acordo para adquirir a Kenvue, dona da marca Tylenol, em uma transação mista de dinheiro e ações avaliada em US$ 48,7 bilhões, incluindo dívidas.

A Kenvue, criada após a separação da unidade de consumo da Johnson & Johnson, é dona de marcas como Listerine, Tylenol, O.B., Neutrogena e Carefree, com foco em produtos de saúde e bem-estar ao consumidor.

“Estamos unindo duas grandes companhias americanas com portfólios complementares de marcas icônicas que chegam a quase metade da população global”, afirmou, em nota, Mike Hsu, CEO da Kimberly-Clark.

Em comunicado conjunto, as empresas afirmaram que o objetivo da transação é formar uma líder global em saúde e bem-estar, com forte presença internacional e foco em produtos essenciais, ciência aplicada e cuidados cotidianos. “Estamos entusiasmados em reunir duas companhias icônicas para criar uma líder global em saúde e bem-estar”, disse Mike Hsu, CEO da Kimberly-Clark, em nota.

Segundo Hsu, o grupo combinado pretende unir “as melhores mentes científicas” e manter o foco em qualidade, segurança e inovação. “O melhor ainda está por vir, e acredito que juntos podemos melhorar ainda mais vidas ao redor do mundo”, afirmou o executivo.

Hsu será o CEO da nova companhia, que manterá a sede global em Irving, no Texas. Três membros do conselho da Kenvue também passarão a integrar o conselho de administração da empresa combinada.

Estrutura financeira do acordo

Pelos termos do acordo, aprovado por unanimidade pelos conselhos das duas companhias, acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro e 0,14625 ação da Kimberly-Clark para cada papel detido, totalizando US$ 21,01 por ação, com base no fechamento de 31 de outubro de 2025.

A Kimberly-Clark informou ter financiamento garantido pelo JPMorgan Chase e pretende cobrir a parte em dinheiro com recursos próprios, emissão de dívida e a venda de 51% da divisão International Family Care and Professional.

O fechamento da transação é esperado para o segundo semestre de 2026, sujeito à aprovação de acionistas e autoridades regulatórias. Após a conclusão, acionistas da Kimberly-Clark deterão cerca de 54% da nova empresa, enquanto acionistas da Kenvue ficarão com 46%.