IRB (IRBR3) anuncia renúncia de membro do Conselho

O IRB-Brasil Resseguros (IRBR3) informou na manhã desta quinta-feira, 27, que Antônio Francisco de Lima Neto renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia no último dia 25. Hoje as ações da empresa estão subindo 4,74, liderando as altas do Ibovespa.

As ações da resseguradora tiveram forte queda ontem, mesmo após a empresa reportar um lucro líquido de R$ 112,4 milhões no quarto trimestre de 2024, um avanço de 196,9% em relação ao mesmo período de 2023. Já o lucro líquido do ano ficou em R$ 372,7 milhões, crescimento de 226,2% na comparação anual.