Inflação, juros e balanços: o que esperar dos mercados nesta semana

A semana deve ser agitada para os investidores, com a divulgação de dados da inflação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A expectativa é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil, mostre a 3ª deflação mensal seguida em sua divulgação na terça-feira.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) será divulgado na quinta-feira, e pode fornecer maiores pistas sobre a direção da política monetária nos Estados Unidos.

Por lá, investidores também ficam atentos ao início da temporada de balanços do terceiro trimestre, com a divulgação de resultados de grandes bancos como JPMorgan, Citigroup e Morgan Stanley.

3ª deflação

O IPCA sai na terça-feira e deve mostrar queda de 0,33% em setembro, segundo estimativas de economistas, após deflações de 0,36% em agosto e 0,68% em julho. Em doze meses, o índice deve ter forte desaceleração, de 8,73% para 7,14%.

“Preços menores de combustíveis e o efeito dos cortes de impostos devem seguir gerando deflação. Desta vez, no entanto, preços decrescentes de alimentos também ajudam”, segundo Adriana Dupita, da Bloomberg Economics.

Um índice menor deve corroborar as apostas do mercado no início do alívio monetário ainda no 1º trimestre de 2023. A semana ainda terá o dado de serviços do IBGE e a primeira parcial do IPC-S de outubro.

CPI e BCs

Depois de o payroll reforçar a visão de um Fed agressivo, todos os olhos estão voltados para o CPI de setembro, que sai na quinta-feira nos EUA.

A inflação pressionada em agosto moderou as esperanças de uma desaceleração que poderia sinalizar o fim mais cedo das altas de juros.

Um dia antes, feriado no Brasil, a ata do Fomc (Comitê do Banco Central americano) dará mais pistas sobre a política monetária.

Balanços

JPMorgan, Citigroup e Morgan Stanley são os primeiros grandes bancos dos EUA a divulgar lucros trimestrais.

Aqui, Camil informa os resultados do 2º trimestre de 2022 em 13 de outubro. No mesmo dia, ocorre o vencimento de opções sobre Ibovespa na B3.

No dia 14, Aneel promove leilão para contratação de energia nova A-5 via Internet.