Ibovespa sobe com Petrobras após fala de Bolsonaro e supera os 114 mil

Ibovespa hoje: após abrir em leve queda, acompanhando a maior fraqueza dos mercados internacionais, a bolsa brasileira entrou em terreno positivo ainda nos primeiros negócios desta sexta-feira, 18 Nesta tarde, o Ibovespa opera próximo das máximas do dia, acima de 114.000 pontos. O movimento foi puxado pelas ações da Petrobras (PETR3, PETR4), com a segunda maior participação no Ibovespa.

Às 14h30

Ibovespa: + 1,37%, 114.630 pontos

S&P 500 (EUA): + 0,64%

Os papéis da companhia sobem mais de 2% , com investidores reagindo às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que aliviou as preocupações sobre a interferência do governo na estatal. Em live publicada na noite de quinta-feira, 17, em sua página no Facebook, Bolsonaro disse que não poderia trocar a diretoria da Petrobras. "A Petrobras é praticamente independente", afirmou.

Petrobras (PETR4): + 2,27%

PetroRio (PRIO3): + 1,24%

3R (RRRP3): + 4,08%

Preocupações sobre uma possível troca na presidência da Petrobras vinham penalizando as ações da companhia, enquanto petrolíferas privadas saltavam com a alta do petróleo no mercado internacional. Nesta sexta, a commodity opera em leve alta, a 107 dólares por barril, após ter disparado na véspera, com a negativa de avanços nas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.

Mas afinal, qual a melhor opção de investimento? Descubra com a EXAME. Assine por menos de R$0,37/dia.

Além dos preços de commodities, investidores brasileiros seguem atentos aos últimos resultados do quarto trimestre. A Fleury, (FLRY3), que divulgou resultado na véspera, lidera as perdas do Ibovespa, caindo mais de 3%.

Fleury (FLRY3): - 2,79%

Outro destaque negativo são as ações da B3. A empresa, responsável pelas operações da bolsa brasileira, registrou lucro líquido recorrente de 1,23 bilhão de reais no quarto trimestre, 60 milhões de reais abaixo do consenso da Bloomberg. O Ebitda recorrente, que ficou em 1,654 bilhão de reais, decepcionou em quase 120 milhões de reais.

B3 (B3SA3): - 0,65%

Investidores também reagem aos números das Lojas Renner. Na mínima, as ações da varejista chegaram a cair mais de 5%, mas viraram para alta, apesar de perspectivas negativas de parte do mercado para o curto prazo da empresa.

"Temos visto um ponto de inflexão nas vendas, mas seguem abaixo dos níveis esperados para a reabertura. As margens não vão voltar aos níveis de 2019, pelo menos, até 2023", disse Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta sexta-feira, 18 de março. O momento macroeconômico, de taxas de juros e inflação altas e baixo crescimento deve seguir penalizando as operações da companhia.

"A Renner tem exposição à média e baixa renda. O resultado da operação principal ainda deve sofrer no curto prazo."

Lojas Renner (LREN3): - 3,19%

Do lado positivo, as ações da CVC (CVCB3) lideram as altas do Ibovespa, subindo mais de 10%. A companhia surpreendeu o mercado nesta semana ao apresentar números acima do esperado em seu resultado do quarto trimestre. Os papéis acumulam cerca de 25% de alta desde segunda-feira, 14. A MRV (MRVE3), que caiu na véspera, mesmo após ter superado as estimativas de mercado em balanço, se recupera sobe mais de 5% nesta sessão.

CVC (CVCB3): + 10,53%

MRV (MRVE3): + 8,31%

No radar de economistas ainda está a queda da taxa de desemprego do Brasil, que ficou em 11,2% para o trimestre findo janeiro. O número representa uma queda de 1 ponto percentual frente à taxa e 12,2% do trimestre anterior. A expectativa do mercado era de que de 11,4% de desemprego.

Apesar do recuo do desemprego, André Perfeito, economista-chefe da Necton, destaca a renda média real, que caiu 9,7% frente ao mesmo período do ano passado. "Os dados sugerem uma atividade ainda frágil ao longo deste ano. A inflação está cobrando um preço alto: apesar de recuperação nos dados de emprego isso não se transforma em renda o que dificulta que a máquina econômica ganhe tração", disse em nota.