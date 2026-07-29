Microsoft lucra US$ 36 bi, bate consenso, mas investimento em IA machuca caixa

A Microsoft superou com folga as expectativas do mercado no quarto trimestre de seu ano fiscal de 2026, encerrado em 30 de junho, impulsionada pela nuvem e pela inteligência artificial. O lucro por ação chegou a US$ 4,74, considerando apenas o resultado sem efeitos não recorrentes, bem acima dos US$ 4,24 projetados pelo consenso da LSEG. A receita somou US$ 90,01 bilhões, também à frente da estimativa de US$ 87,62 bilhões.

O lucro líquido totalizou US$ 35,8 bilhões, alta de 31% na comparação anual, o que equivale a US$ 4,81 por ação, avanço de 32% sobre os US$ 3,65 do mesmo período do ano passado. Esse número, porém, foi turbinado por ganhos com participações da companhia em outras empresas de tecnologia. Só o investimento na Anthropic rendeu um ganho de US$ 3,2 bilhões no trimestre. A empresa também citou custos menores que o esperado com seu primeiro programa de aposentadoria voluntária, parcialmente compensados por uma baixa contábil no negócio de videogames Xbox.

Excluindo esses fatores, ou seja, considerando apenas o lucro sem efeitos não recorrentes, o resultado líquido foi de US$ 35,3 bilhões, com alta de 22%, e o lucro por ação ficou em US$ 4,24.

A receita cresceu cerca de 18% na comparação anual. As ações da Microsoft acumulam queda de 19% em 2026 até o fechamento desta quarta-feira, enquanto o índice S&P 500 avança cerca de 7% no mesmo período.

Nuvem sustenta o crescimento

O grande motor dos resultados continua sendo a nuvem, área em que a Microsoft usa alguns nomes que se sobrepõem. O Azure é a plataforma de infraestrutura em nuvem da companhia, onde clientes rodam aplicações e serviços; a Nuvem Inteligente (Intelligent Cloud) é o segmento contábil que reúne o Azure e outros produtos corporativos de servidores; e o Microsoft Cloud é uma métrica mais ampla, que agrega Azure, a parte comercial do pacote Microsoft 365, do LinkedIn e do Dynamics 365.

A Nuvem Inteligente registrou receita de US$ 39,31 bilhões, alta de 31,6% na comparação anual. Dentro do segmento, a receita do Azure acelerou para 43%, superando as projeções de analistas.

A companhia informou que a receita do Azure ultrapassou US$ 100 bilhões no ano fiscal cheio de 2026 pela primeira vez. O negócio ainda fica atrás da Amazon Web Services, mas permanece maior que o Google Cloud, da Alphabet. A receita do Microsoft Cloud, por sua vez, somou US$ 59,3 bilhões no trimestre, avanço de 27%.

A inteligência artificial aparece cada vez mais no dia a dia dos clientes. O Microsoft 365 Copilot, assistente de IA integrado aos aplicativos de produtividade, ultrapassou 30 milhões de assinaturas pagas.

Os contratos da empresa já fechados com clientes, mas que ainda serão convertidos em receita ao longo do tempo, atingiram US$ 678 bilhões, salto de 84% em um ano.

A geração de caixa com as operações somou US$ 55,4 bilhões no trimestre, alta de 30%. A companhia devolveu US$ 10,2 bilhões aos acionistas em dividendos e recompras de ações.

Caixa livre cai com investimento em IA

Os aportes em capital (capex) saltaram 70% e atingiram US$ 41 bilhões no trimestre, com cerca de dois terços destinados a ativos de vida curta, como chips e placas de vídeo usados nos data centers. Como consequência direta, o fluxo de caixa livre caiu 23%, para US$ 19,6 bilhões.

O mercado tende a acompanhar de perto se esses investimentos bilionários em IA vão se converter em retorno — uma preocupação que já derrubou a ação em trimestres anteriores.

A divisão que reúne Windows, videogames e buscas, chamada Computação Pessoal (More Personal Computing), foi a única a encolher, com queda de 4% na receita.

O Windows destinado a fabricantes de computadores caiu 7% e o negócio de conteúdo e serviços do Xbox recuou 10%, com direito a baixas contábeis.

O crescimento de 10% na publicidade de buscas ajudou a amenizar o resultado do segmento.