Ibovespa fecha na mínima do dia após Fed sinalizar alta de juros

O Ibovespa fechou em queda de 1,52%, aos 173.885 pontos, nesta quarta-feira, 29, na mínima do dia, distante da máxima de 176.563,84 pontos. O índice foi pressionado principalmente pelas ações de bancos e siderúrgicas, enquanto a forte alta do petróleo sustentou os ganhos das petroleiras. O pregão também foi marcado pela decisão do Federal Reserve (Fed) de manter os juros entre 3,50% e 3,75% ao ano e pelo agravamento das tensões no Oriente Médio.

Dos 78 papéis que compõem o Ibovespa, apenas oito encerraram o dia em alta e outros oito ficaram estáveis. A Prio (PRIO3) liderou os ganhos do índice, com valorização de 2,89%, acompanhada pelas ações da Petrobras, impulsionadas pelo salto dos preços do petróleo. As ações ordinárias da estatal (PETR3) avançaram 2,35%, enquanto as preferenciais (PETR4) subiram 1,92%.

No campo oposto, a CSN (CSNA3) registrou a maior queda do pregão, com recuo de 7,80%. Na sequência, apareceram as units do Santander Brasil (SANB11), que tombaram 7,37% após a divulgação do balanço do segundo trimestre.

O Santander reportou lucro recorrente de R$ 3,01 bilhões no segundo trimestre, queda de 17,6% na comparação anual. O resultado foi impactado pelo aumento das provisões e pela pressão sobre os spreads, o que elevou a cautela dos investidores em relação ao setor bancário.

Também fecharam em baixa as ações da B3 (B3SA3), Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3), contribuindo para a queda do principal índice da bolsa brasileira.

No mercado doméstico, investidores também repercutiram dados econômicos. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 2,9 pontos em julho, para 97,2 pontos, registrando a maior queda desde setembro do ano passado. O indicador reflete o impacto das incertezas comerciais, dos juros elevados e do cenário eleitoral.

O dólar à vista encerrou o dia em baixa de 0,27%, cotado a R$ 5,108, após oscilar entre R$ 5,089 e R$ 5,141.

A moeda americana perdeu força diante do real acompanhando o enfraquecimento global do dólar, movimento que se intensificou após a coletiva do presidente do Fed, Kevin Warsh.

Embora tenha evitado antecipar os próximos passos da política monetária, Warsh afirmou que o banco central continuará acompanhando os dados de inflação e deixou claro que uma nova alta dos juros segue sobre a mesa caso seja necessária. O presidente do Fed ressaltou que o comitê não "vacilará" se a inflação permanecer elevada e afirmou que os juros "podem fazer parte da solução".

Petróleo dispara com escalada da guerra no Oriente Médio

Após três sessões consecutivas de forte queda, os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira com a intensificação do conflito no Oriente Médio. O movimento ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retaliar com força um ataque surpresa do Irã contra instalações americanas na região.

A nova escalada das hostilidades elevou as preocupações do mercado com possíveis interrupções na oferta da commodity, especialmente diante dos riscos ao transporte de petróleo pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Vermelho, duas rotas estratégicas para o comércio global.

Além das tensões geopolíticas, os preços também foram impulsionados pelos dados do Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos, que mostraram queda de 7,167 milhões de barris nos estoques de petróleo na semana passada, muito acima da expectativa do mercado, de redução de apenas 600 mil barris.

No fechamento, o Brent para setembro avançou 7,91%, a US$ 90,74 por barril, na ICE, enquanto o WTI para o mesmo mês subiu 6,56%, a US$ 84,46 por barril, na Nymex.

Wall Street fecha em queda após decisão do Fed

As bolsas de Nova York encerraram a sessão em forte baixa após a decisão do Federal Reserve de manter os juros inalterados e as declarações de Kevin Warsh reforçarem que novas altas continuam sendo uma possibilidade caso a inflação não recue.

No fechamento, o Dow Jones caiu 2,19%, aos 51.594,14 pontos. O S&P 500 recuou 1,52%, aos 7.316,15 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 1,74%, encerrando aos 24.442,94 pontos.