Ibovespa fecha em leve queda; Petrobras recupera parte das perdas

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 operou perto da estabilidade nesta terça-feira, 8, encerrando a 0,35%, aos 111.203 pontos.

Após abrir em firme alta, se recuperando de sua maior queda do ano, registrada no último pregão, o Ibovespa perdeu força.

O comportamento foi pressionado pela queda das ações da Vale (VALE3), que têm a maior participação no índice. O papel da mineradora chegou a cair mais de 4,48%, após o minério de ferro fechar em queda na China, interrompendo a sequência de seis altas. Encerrou o dia com desvalorização de 4,39%.

Em Nova York, o S&P 500 também encerrou com queda um dia após a maior queda desde 2020. As bolsas na Europa encerraram o dia sem força após um início de sessão positivo.

Segundo fontes da Reuters, investidores avaliam o rápido desenrolar em torno da crise na Ucrânia, após o anúncio de suspensão de compras do petróleo russo pelos Estados Unidos e outras importações de energia por causa da invasão à Ucrânia. Apesar de o país importar pouco petróleo russo, a expectativa é de que o preço de energia no país aumente.

O petróleo, que vinha perdendo força desde que tocou a máxima de US$ 139 no início da semana, voltou a ser negociado em alta. O barril de Brent valorizou 4,54% nesta terça, e é cotado a US$ 128.

S&P 500 (EUA): - 0,70%

DAX (Alemanha): - 0,02%

Stoxx 600 (Europa): - 0,51%

Acesse agora o curso gratuito da EXAME Academy e da B3 para aprender a investir nas principais commodities.

Já o dólar fechou a sessão desta terça-feira em queda de 0,95%, a R$ 5,097, após ter caído para R$ 5,03 no início do dia.

Petrolíferas sustentaram índice

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) chegaram a subir mais de 2%, perderam força no início da tarde e voltaram a valorizar, encerrando a sessão com alta de 1,61%.

Na última sessão, os papéis caíram mais de 7%, após sinalizações do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível interferência na política de preços da estatal. A medida penalizaria as margens da empresa para suavizar os efeitos da guerra na Ucrânia no preço dos combustíveis.

As petroleiras privadas, PetroRio (PRIO3), 3R (RRRP3) e Petrorecôncavo (RECV3) também valorizaram no pregão.

Petrobras (PETR3): + 1,61%

PetroRio (PRIO3): + 1,42%

3R (RRRP3): + 1,98%

Petrorecôncavo (RECV3): + 1,16%

Destaques

As ações de companhias aéreas figuram entre as maiores altas da sessão, que se recuperam após tombarem quase 20% no último pregão, refletindo o aumento de custos pela alta do petróleo.

Dados operacionais ajudam a melhorar o humor de investidores sobre o setor. Nesta manhã, a Azul (AZUL4) informou que seu tráfego de passageiros teve crescimento anual de 20,1% em fevereiro.

Azul (AZUL4): + 7,10%

Gol (GOLL4): + 7,09%