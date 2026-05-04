Ibovespa opera sem força com Vale e bancos em queda; dólar ensaia alta

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira, 4, sem direção definida, refletindo um ambiente de cautela tanto no cenário doméstico quanto no exterior. Por volta das 11h20, o principal índice acionário da B3 operava estável, com leve viés de queda de 0,04%, aos 187.203 pontos.

O desempenho do índice era pressionado por parte das blue chips. As ações da Vale recuavam 1,33%, mesmo na contramão do minério de ferro, que avançou 1,60% na bolsa de Dalian, na China. Entre os grandes bancos, papéis do Banco do Brasil, Bradesco e Santander Brasil também operavam em queda.

Por outro lado, as ações da Petrobras operam mistas, com as preferências (PETR4) em leve alta de 0,26% acompanhando a valorização do petróleo no mercado internacional, com contratos futuros da commodity acima dos US$ 100. Já as ordinárias (PETR3) operam estável com viés de queda de 0,05%.

O ambiente externo segue como principal vetor de risco. A aversão global aumenta diante da intensificação da disputa pelo controle do Estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o fluxo mundial de petróleo, o que mantém os investidores mais cautelosos e impacta diretamente mercados emergentes como o brasileiro.

Na avaliação de Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil, o início da semana é marcado por um compasso de espera. Segundo Araújo, o mercado ainda digere o lançamento do Desenrola 2.0 e o aumento do ruído político em Brasília, fatores que, embora possam beneficiar bancos no curto prazo, reacendem preocupações com inadimplência e impacto fiscal.

No exterior, a geopolítica segue dominante, com apenas alívio parcial nas tensões e ausência de uma resolução clara, mantendo ativos sensíveis a petróleo e inflação sob vigilância.

No campo monetário, o cenário internacional continua pautado pela perspectiva de juros elevados por mais tempo, com investidores atentos aos próximos passos do Federal Reserve (Fed) e à bateria de indicadores econômicos nos Estados Unidos ao longo da semana.

No Brasil, a ata do Copom permanece no radar, especialmente para calibrar expectativas sobre o espaço para novos cortes na Selic sem gerar pressões adicionais na curva de juros.

Dólar tem leve alta

No câmbio, o dólar operava estável frente ao real, mas com viés de alta. Perto das 11h10, a moeda americana registrava leve valorização de 0,13%, cotada a R$ 4,958.

A dinâmica reflete a sensibilidade do câmbio ao humor global e às incertezas fiscais domésticas, mantendo o dólar como termômetro da aversão a risco. Apesar de algum suporte potencial ao real em caso de melhora no exterior, a combinação de tensões geopolíticas, juros elevados e ruído político tende a limitar uma valorização mais consistente da moeda brasileira.

Bolsas em NY recuam

Os principais índices de ações de Nova York também operam no vermelho nesta segunda, após o S&P 500 e o Nasdaq renovarem seus recordes de fechamento na última sessão e com investidores cautelosos diante de novas tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo a agência de notícias iraniana Fars, dois mísseis teriam atingido uma embarcação americana, o que posteriormente foi negado pelo governo dos EUA, mas acendeu um alerta entre os operadores nesta manhã.

Por volta das 11h10, o índice Dow Jones tinha queda de 0,45%, e o S&P 500 caía 0,09%, enquanto o Nasdaq operava estável com ligeira queda de 0,04%.