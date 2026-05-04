BTG retira Itaú, reduz bancos e inclui Totvs na carteira de ações de maio

Após um abril de praticamente acomodação para a bolsa brasileira, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) optou por fazer um ajuste pontual em sua carteira de ações recomendadas do Ibovespa, a 10SIM, para maio de 2026. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 4, o banco reduziu a exposição a bancos tradicionais e abriu espaço para a Totvs (TOTS3), única novidade do portfólio.

A revisão ocorre após o principal índice acionário da B3 ter ficado praticamente estável em reais, queda de 0,08%, embora tenha avançado cerca de 4% em dólares. Ainda assim, o desempenho ficou aquém de pares globais, como o S&P 500, que subiu 9,2% no período.

Segundo a instituição financeira, a principal explicação para a fraqueza recente está na realização de lucros por investidores estrangeiros após um início de ano forte. Apesar disso, o BTG mantém uma visão construtiva para o Brasil, sobretudo sob a ótica internacional.

"Continuamos a considerar as ações brasileiras relativamente atraentes para os investidores estrangeiros", diz o banco, citando fatores como o país ser exportador líquido de petróleo, o potencial de queda de juros e a diversificação global fora dos Estados Unidos.

Menos bancos, mais tecnologia

A principal mudança na carteira foi a saída do Itaú Unibanco (ITUB4), em um movimento classificado como tático. "Decidimos retirar o Itaú de forma tática e reduzir nossa exposição aos bancos. Agora temos apenas o Nubank na carteira e nenhum dos grandes bancos tradicionais", afirmou o BTG.

No lugar, entrou a Totvs, que passa a dividir espaço com o Nubank (ROXO34) dentro dos 20% da carteira alocados entre tecnologia e financeiro. A escolha reflete uma reprecificação relevante do papel. "A Totvs sofreu uma forte correção devido aos temores globais de disrupção causada pela IA e agora está sendo negociada perto da parte inferior de sua faixa histórica de valuation", aponta o relatório.

O banco destaca ainda que, mesmo diante dos riscos trazidos pela inteligência artificial, empresas desenvolvedoras de ERP, software que integra setores e automatiza processo, tendem a ser mais resilientes. "Acreditamos que os desenvolvedores de ERP estão mais protegidos, dada a forte relação que mantêm com seus clientes".

Carteira equilibrada e sensível a juros

A estratégia geral foi mantida, com foco em uma carteira equilibrada e mais exposta ao ciclo de queda de juros. A alocação inclui 15% em petróleo e gás, com Petrobras (PETR4), 20% em energia, com Eneva (ENEV3), e 25% em empresas de fluxo de caixa de longo prazo, como Localiza (RENT3).

Há ainda exposição a indústria e câmbio, com Embraer (EMBJ3), e ao setor imobiliário, com Cury (CURY3) e a operadora de shoppings Allos (ALOS3).

O banco, contudo, revisou suas projeções para a política monetária. Agora, espera cortes de 200 pontos-base em 2026, abaixo dos 300 pontos-base projetados anteriormente. "Reconhecemos uma desaceleração e menor intensidade do ciclo de redução das taxas de juros", afirma o relatório.

Ainda assim, a instituição vê o Brasil como um dos poucos mercados com trajetória clara de queda de juros no curto prazo, o que sustenta a tese para ações.

Mesmo com o ambiente de incerteza, o BTG reforça que o Brasil continua descontado. O mercado negocia a cerca de 8,8 vezes lucro projetado para 12 meses, ou 10,4 vezes excluindo Petrobras e Vale.

"Com base no P/L, as ações brasileiras estão relativamente baratas”, afirma o banco. Ainda assim, pondera que o cenário não é tão atrativo para o investidor doméstico, diante dos juros elevados. “Para os investidores locais, é difícil justificar a compra de ações, quando títulos públicos de longo prazo parecem relativamente mais atraentes.".

Já para estrangeiros, a leitura é oposta. "Para os investidores estrangeiros, o Brasil parece atraente", diz o relatório.

Carteira 10SIM do BTG Pactual em maio de 2026: