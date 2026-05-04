Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG retira Itaú, reduz bancos e inclui Totvs na carteira de ações de maio

Em meio à realização de lucros e revisão dos juros, banco mantém estratégia e vê Brasil ainda atraente para estrangeiros

Entrada da Totvs: escolha reflete uma reprecificação relevante do papel, segundo o BTG (Totvs/Divulgação)

Entrada da Totvs: escolha reflete uma reprecificação relevante do papel, segundo o BTG (Totvs/Divulgação)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 12h52.

Após um abril de praticamente acomodação para a bolsa brasileira, o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) optou por fazer um ajuste pontual em sua carteira de ações recomendadas do Ibovespa, a 10SIM, para maio de 2026. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 4, o banco reduziu a exposição a bancos tradicionais e abriu espaço para a Totvs (TOTS3), única novidade do portfólio.

A revisão ocorre após o principal índice acionário da B3 ter ficado praticamente estável em reais, queda de 0,08%, embora tenha avançado cerca de 4% em dólares. Ainda assim, o desempenho ficou aquém de pares globais, como o S&P 500, que subiu 9,2% no período.

Segundo a instituição financeira, a principal explicação para a fraqueza recente está na realização de lucros por investidores estrangeiros após um início de ano forte. Apesar disso, o BTG mantém uma visão construtiva para o Brasil, sobretudo sob a ótica internacional.

"Continuamos a considerar as ações brasileiras relativamente atraentes para os investidores estrangeiros", diz o banco, citando fatores como o país ser exportador líquido de petróleo, o potencial de queda de juros e a diversificação global fora dos Estados Unidos.

Menos bancos, mais tecnologia

A principal mudança na carteira foi a saída do Itaú Unibanco (ITUB4), em um movimento classificado como tático. "Decidimos retirar o Itaú de forma tática e reduzir nossa exposição aos bancos. Agora temos apenas o Nubank na carteira e nenhum dos grandes bancos tradicionais", afirmou o BTG.

No lugar, entrou a Totvs, que passa a dividir espaço com o Nubank (ROXO34) dentro dos 20% da carteira alocados entre tecnologia e financeiro. A escolha reflete uma reprecificação relevante do papel. "A Totvs sofreu uma forte correção devido aos temores globais de disrupção causada pela IA e agora está sendo negociada perto da parte inferior de sua faixa histórica de valuation", aponta o relatório.

O banco destaca ainda que, mesmo diante dos riscos trazidos pela inteligência artificial, empresas desenvolvedoras de ERP, software que integra setores e automatiza processo, tendem a ser mais resilientes. "Acreditamos que os desenvolvedores de ERP estão mais protegidos, dada a forte relação que mantêm com seus clientes".

Carteira equilibrada e sensível a juros

A estratégia geral foi mantida, com foco em uma carteira equilibrada e mais exposta ao ciclo de queda de juros. A alocação inclui 15% em petróleo e gás, com Petrobras (PETR4), 20% em energia, com Eneva (ENEV3), e 25% em empresas de fluxo de caixa de longo prazo, como Localiza (RENT3).

Há ainda exposição a indústria e câmbio, com Embraer (EMBJ3), e ao setor imobiliário, com Cury (CURY3) e a operadora de shoppings Allos (ALOS3).

O banco, contudo, revisou suas projeções para a política monetária. Agora, espera cortes de 200 pontos-base em 2026, abaixo dos 300 pontos-base projetados anteriormente. "Reconhecemos uma desaceleração e menor intensidade do ciclo de redução das taxas de juros", afirma o relatório.

Ainda assim, a instituição vê o Brasil como um dos poucos mercados com trajetória clara de queda de juros no curto prazo, o que sustenta a tese para ações.

Mesmo com o ambiente de incerteza, o BTG reforça que o Brasil continua descontado. O mercado negocia a cerca de 8,8 vezes lucro projetado para 12 meses, ou 10,4 vezes excluindo Petrobras e Vale.

"Com base no P/L, as ações brasileiras estão relativamente baratas”, afirma o banco. Ainda assim, pondera que o cenário não é tão atrativo para o investidor doméstico, diante dos juros elevados. “Para os investidores locais, é difícil justificar a compra de ações, quando títulos públicos de longo prazo parecem relativamente mais atraentes.".

Já para estrangeiros, a leitura é oposta. "Para os investidores estrangeiros, o Brasil parece atraente", diz o relatório.

Carteira 10SIM do BTG Pactual em maio de 2026:

EmpresaTickerPeso (%)
PetrobrasPETR415%
LocalizaRENT315%
NubankROXO3410%
Axia EnergiaAXIA310%
EmbraerEMBJ310%
EnevaENEV310%
MotivaMOTV310%
TotvsTOTS310%
AllosALOS35%
CuryCURY35%
Acompanhe tudo sobre:Carteira recomendadaBTG PactualAçõesMercados

Mais de Invest

Ações de montadoras europeias caem após tarifas de Trump

BTG prevê melhora em balanço da Petrobras após dado de produção forte

Ibovespa opera sem força com Vale e bancos em queda; dólar ensaia alta

Inflação persistente nos EUA coloca meta de 2% sob questionamento

Mais na Exame

Marketing

Teste genético pode ajudar na saúde? Genera e Lázaro Ramos mostram como

Mundo

EUA terão dificuldade para reabrir Ormuz sem acordo com Irã, diz Eurasia

Pop

Meryl Streep revela parentesco com Anna Wintour, que inspirou 'O Diabo Veste Prada'

Negócios

Ela trabalha em Harvard e criou um negócio para ‘tratar’ quem se apaixonou por uma IA