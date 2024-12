Ibovespa vira para queda em dia de Copom e de olho em inflação dos EUA

O Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 11, em queda, com investidores à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa é que haja uma nova alta da Selic, mas ainda não é um consenso sobre o tamanho do aumento.

Alguns agentes do mercado, como Leonardo Porto, economista-chefe do Citi Brasil, projetam que o Banco Central (BC) deve aumentar em 0,75 pontos percentuais (p.p.). Já o mercado de apostas precificam um aumento de 1 p.p..

Ibovespa hoje

IBOV: -0,55% aos 127.526 pontos

De todo modo, é certo que haverá um aumento. O mercado está preocupado com as pressões inflacionárias que podem decorrer das contas públicas, principalmente sob a ótica do consumo.

No final de novembro, o governo apresentou o pacote fiscal, em que apontava para uma isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. Como os agentes aguardavam corte de gastos ao invés de uma renúncia fiscal, houve uma desancoragem das expectativas, o que passou a pressionar a curva de juros futuro, que chegou próxima dos 15%.

Inflação dos EUA

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos subiu 0,3% em novembro, segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho, em linha com o esperado. Em agosto, setembro e outubro, o indicador havia subido 0,2% a cada mês, na comparação com os meses anteriores.

O núcleo do CPI também avançou 0,3%, também dentro do consenso. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação no país avançou 2,7%. Em outubro, este indicador estava em 2,6%. O núcleo do CPI, que exclui gastos com comida e energia, subiu 0,3% em novembro e 3,3% em 12 meses.

Após a divulgação dentro do esperado, os rendimentos dos treasuries perderam força. O T-Note de 2 anos foi a 4,13% e o da T-Note de 10 anos caiu para a 4,22%.

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,10% cotado a R$ 6,043. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,58% aos R$ 6,047.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.