De zerada à vendida: Verde Asset passa a apostar contra bolsa após pacote fiscal

A Verde Asset, gestora de Luis Stuhlberger, alterou sua posição na bolsa brasileira após o anúncio do pacote fiscal, passando de zerada para vendida, e intensificou sua compra de dólar contra o real. Em carta divulgada, a gestora criticou as decisões econômicas do governo, apontando para impactos negativos na credibilidade fiscal.

Segundo a Verde, o governo optou por um “populismo patente” ao apresentar o pacote fiscal acompanhado de um corte de impostos agressivo. A gestora argumenta que há uma assimetria nas chances de aprovação pelo Congresso: “É alta a probabilidade de aprovação do corte de até cinco mil reais, mas bem mais baixa para toda a nova metodologia do Imposto de Renda com aumento para rendas mais altas.”

A carta também ressalta que a política econômica está desancorada e que apenas a atuação do Banco Central oferece algum controle inflacionário. “Com este sinal de transformação do pacote num trem da alegria mirando 2026, decidimos proteger a exposição do fundo aos ativos brasileiros."

Cenário global e vitória de Trump

No âmbito global, a vitória eleitoral de Donald Trump e a formação de sua equipe de governo dominam as expectativas. O foco em tarifas e imigração, especialmente com impacto sobre a China, deve ser uma das primeiras medidas do novo governo, segundo a gestora.

A Verde destaca que a indicação de Scott Bessent para o Tesouro e de Elon Musk e Vivek Ramaswamy para o Departamento de Eficiência do Governo reforçam o controle fiscal, contribuindo para a estabilidade das taxas de juros longas nas últimas semanas.

Em suas alocações, a Verde manteve posições importantes:

Exposição global, com hedge parcial em juros nominais nos EUA.

Venda do euro e redução da posição comprada na rúpia indiana e vendida no renminbi chinês.

Redução marginal em criptoativos após alta recente.

Posição comprada em petróleo e manutenção de livros de crédito high yield local e global.