Em dia de Super Quarta, Ibovespa abre em alta puxado por petróleo

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 31, em alta de 0,78% aos 127.121 pontos. O dia promete ser movimentado com a forte alta do petróleo, resultado da elevação das tensões no Oriente Médio, e com as decisões de políticas monetárias dos Estados Unidos e Brasil na conhecida Super Quarta.

Às 10h15, o petróleo de referência WTI subia 3,16%, enquanto a referência Brent valorizava 2,61%. O movimento da commodity puxa Petrobras (PETR3; PETR4) para cima, que sobe 1,59% e 1,64% nos primeiros minutos da sessão, o que ajuda a bolsa brasileira a ficar no azul, recuperando os 127 mil pontos.

Ibovespa hoje

Ibov: +0,78% aos 127.121 pontos

O dia também gira em torno das decisões do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e do Comitê de Política Monetária (Copom). As expectativas é que ambos os bancos centrais mantenham seus juros inalterados na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano (EUA) e 10,50% (Brasil).

Álvaro Bandeira, coordenador da Comissão de Economia da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil), explica que o comunicado do Copom deve ser mais duro, preocupado com o recrudescimento da inflação — principalmente de serviço —, o que força as expectativas para o final do ano.

"Teoricamente, para que a meta fosse mantida, o Banco Central teria de elevar a Selic, mas isso não deve acontecer nesta reunião, provavelmente ele vai sinalizar essa preocupação", afirma o especialista.

Bandeira também comenta que a decisão do BC em subir juros também dependerá muito do que vai acontecer com o Fed. Isso porque o mercado aposta que os EUA deem sinalizações sobre uma possível redução da taxa de juro no mês de setembro. "Isso poderia facilitar um pouco mais a decisão do Banco Central por aqui."

O que está acontecendo com o petróleo?

A valorização do petróleo hoje é um reflexo da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. O grupo extremista confirmou a morte e disse que Haniyeh foi morto em um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã, que o grupo terrorista atribui a Israel. O ataque ocorreu enquanto o líder político estava na cidade para a posse do novo presidente iraniano, nesta quarta-feira. As informações são do Financial Times.

A morte de Haniyeh coloca em xeque a relação entre Israel e Irã. Relação esta que já estava balançada após ataques diretos em abril deste ano. O assassinato de Haniyeh, portanto, eleva as tensões no Oriente Médio, e se torna um grande dilema para o Irã, que agora deverá deliberar sobre como responder.

Especialistas ouvidos pela EXAME Invest afirmaram que o que preocupa o mercado é justamente a entrada do Irã no conflito, visto que o país é um dos maiores produtores de petróleo no mundo, sendo membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O envolvimento do país na guerra pode pressionar o preço do petróleo e prejudicar países que compram a maior parte da commodity do país, como a China.

WEG (WEG3)

WEG (WEG3) figura como a maior alta da sessão no momento, subindo 5,47% às 10h38, refletindo os bons números de seu balanço do segundo trimestre de 2024. A companhia registrou lucro líquido de R$ 1,44 bilhão, o que representa alta de 5,4% em relação ao mesmo período em 2023. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 2,12 bilhões, 15,7% superior ao segundo trimestre de 2023.

Dólar hoje

O dólar também é outro ponto de destaque nesta quarta-feira, 31, chegando a subir 1,14% cotado a R$ 5,681 às 10h06. Na sessão anterior, a moeda fechou em queda de 0,15% aos R$ 5,617. Um dos fatores que colaboram para a depreciação do real é a decisão do Banco do Japão (BoJ).

Pela segunda vez consecutiva neste ano, após 17 anos sem alterar os juros no país, o BoJ elevou sua taxa de juro de referência para “cerca de 0,25%” de sua faixa anterior de 0% a 0,1%. A nova taxa é a mais alta desde 2008. O movimento busca valorizar o iene, que no começo de julho atingiu seu valor mais baixo desde 1986.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, foi uma postura mais firme do BoJ, mostrando que há uma preocupação em relação ao valor do iene. A decisão fortalece o iene na seção de hoje, que subia, por volta das 9h15, 1,7% ante o dólar.

"O iene mais valorizado tem sido a tendência dessa segunda metade de julho e tem prejudicado o desempenho de moedas utilizadas nas operações de carry trade ou carrego como peso mexicano e como real. Então a decisão do BoJ deve pressionar uma alta da nossa taxa de câmbio", afirma o especialista.

Além disso, Mattos explica que há a formação da Taxa Petax de fim de mês, que traz maior volume e maior volatilidade nos horários utilizados pelo Banco Central para a formação da taxa. Segundo o especialista, a Petax é importante para contratos de câmbio, derivativos, sendo que a taxa de fim de mês é tem mais relevância, visto que há referência para o vencimento dos contratos do primeiro dia útil de agosto.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.