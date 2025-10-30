Ibovespa opera instável com juros nos EUA, China e EUA no radar

O Ibovespa (Ibov) abriu as negociações desta quinta-feira, 30, em queda, com os investidores reagindo ao tom conservador adotado pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Mas, por volta das 11h11, o principal índice acionário do mercado brasileiro virou para o azul com alta de 0,11%, aos 148.775,06.

O índice oscila após renovar na quarta-feira, 29, suas máximas históricas intradiária e de fechamento pela terceira sessão consecutiva e vem na esteira das declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que disse na quarta-feira, 29, não ser certo um novo corte de juros em dezembro.

A fala, que aconteceu logo após o Fed afrouxar novamente a política monetária no país, não provocou um movimento intenso dos mercados ontem, mas hoje, à medida que os operadores fazem análises, os ajustes se acentuam.

O movimento, contudo, não está restrito à bolsa brasileira e também impactou no mercado asiático. Enquanto o índice Nikkei, do Japão, ficou praticamente estável em Tóquio, com leve alta de 0,03%, a 51.325,61 pontos, o Hang Seng caiu 0,24, em Hong Kong, a 26.282,69 pontos, e o Taiex cedeu 0,03% em Taiwan, a 28.287,53 pontos.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,73%, a 3.986,90 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 1,27%, a 2.517,76 pontos. Apenas o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,14% em Seul, a 4.086,89 pontos.

Os investidores também avaliam os resultados da reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. O mercado mostra certo ceticismo com o encontro, embora Trump tenha dito que a reunião foi "incrível" e que muitas questões foram resolvidas.

As bolsas europeias também operam majoritariamente em baixa. Na região, o mercado também repercute os balanços corporativos e dados de crescimento da região.

Bradesco lidera queda

As ações preferenciais do Bradesco cediam 3,93% e as ordinárias recuavam 3,69%, liderando as quedas do pregão após a empresa divulgar seus resultados financeiros do 3° trimestre. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras também recuavam 0,37% e 0,67%, respectivamente.

Na ponta oposta, os papéis ordinários da Ambev ganhava 3,74%, após reportar lucro melhor do que as estimativas.