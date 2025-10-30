Invest

Ibovespa opera instável com juros nos EUA, China e EUA no radar

O mercado digere na sessão de hoje as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, que disse ser incerto um novo corte de juros nos EUA em dezembro

Mais um dia de expectativa no mercado com o julgamento no STF, que pode ditar o rumo das relações entre Brasil e Estados Unidos (b3/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11h26.

O Ibovespa (Ibov) abriu as negociações desta quinta-feira, 30, em queda, com os investidores reagindo ao tom conservador adotado pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Mas, por volta das 11h11, o principal índice acionário do mercado brasileiro virou para o azul com alta de 0,11%, aos 148.775,06.

O índice oscila após renovar na quarta-feira, 29, suas máximas históricas intradiária e de fechamento pela terceira sessão consecutiva e vem na esteira das declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que disse na quarta-feira, 29, não ser certo um novo corte de juros em dezembro.

A fala, que aconteceu logo após o Fed afrouxar novamente a política monetária no país, não provocou um movimento intenso dos mercados ontem, mas hoje, à medida que os operadores fazem análises, os ajustes se acentuam.

O movimento, contudo, não está restrito à bolsa brasileira e também impactou no mercado asiático. Enquanto o índice Nikkei, do Japão, ficou praticamente estável em Tóquio, com leve alta de 0,03%, a 51.325,61 pontos, o Hang Seng caiu 0,24, em Hong Kong, a 26.282,69 pontos, e o Taiex cedeu 0,03% em Taiwan, a 28.287,53 pontos.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,73%, a 3.986,90 pontos, e o Shenzhen Composto recuou 1,27%, a 2.517,76 pontos. Apenas o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,14% em Seul, a 4.086,89 pontos.

Os investidores também avaliam os resultados da reunião dos presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. O mercado mostra certo ceticismo com o encontro, embora Trump tenha dito que a reunião foi "incrível" e que muitas questões foram resolvidas.

As bolsas europeias também operam majoritariamente em baixa. Na região, o mercado também repercute os balanços corporativos e dados de crescimento da região.

Bradesco lidera queda

As ações preferenciais do Bradesco cediam 3,93% e as ordinárias recuavam 3,69%, liderando as quedas do pregão após a empresa divulgar seus resultados financeiros do 3° trimestre. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras também recuavam 0,37% e 0,67%, respectivamente.

Na ponta oposta, os papéis ordinários da Ambev ganhava 3,74%, após reportar lucro melhor do que as estimativas.

