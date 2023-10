Ibovespa agora: bolsa opera em alta à espera de Copom e Fed

Iniciando uma semana agitada para o mercado financeiro, o Ibovespa desta segunda-feira, 30, opera em alta. No pregão de hoje, investidores irão repercutir dados do Boletim Focus, dos aluguéis e do mercado de trabalho no país. Após o fechamento de hoje, novos balanços devem agitar as carteiras de ações. Ainda assim, as expectativas estão para daqui dois dias, quando a Super Quarta trará as decisões monetárias dos Estados Unidos e do Brasil.

Por aqui, durante a manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou dois novos integrantes da diretoria do Banco Central: Paulo Picchetti, professor da FGV, e Rodrigo Teixeira, funcionário de carreira do BC. Ambos foram escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passa a ter quatro indicados na instituição. Os nomes ainda serão enviados ao Senado Federal.

Além dos substitutos de Fernanda Guardado e Maurício de Moura no BC, o ministro da Fazenda ainda comentou sobre as declarações feitas pelo presidente da República na última sexta referente ao déficit zero. Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, aponta que diante da resposta do político o dólar voltou a ultrapassar a barreira dos R$ 5. "Segundo Haddad, a reação de Lula foi aquela após o ministro ter levado para ele os problemas que estão havendo na arrecadação."

Antes do início das negociações por aqui, a Fundação Getúlio Vargas publicou o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), principal indicador da variação dos preços dos aluguéis. Em outubro, houve uma alta de 0,5% frente ao mês anterior — as expectativas eram de um crescimento de 0,54%. Em setembro, a variação positiva havia sido de 0,37% na comparação com agosto. No acumulado do ano, o indicador apresenta um recuo de -4,46%.

Ibovespa agora

IBOV: +0,17%, aos 113.488 pontos.

Outro número que foi apresentado ao mercado foi o Boletim Focus, pelo Banco Central, que mais uma vez reduziu as estimativas de inflação no Brasil. Nesta semana, a projeção para 2023 saiu de 4,65% para 4,63%. Por outro lado, a taxa de juro para o ano que vem apresentou uma tendência altista. A estimativa da Selic foi de 9% para 9,25%. Na visão do economista André Perfeito, a perspectiva da taxa básica de juros a 9%, para o ano que vem, parece exagerada para baixo. “Neste sentido, mantenho minha perspectiva da taxa básica terminar o ciclo de cortes em 10,75% em 2024.”

Mais tarde, às 14h, será a vez do Ministério do Trabalho anunciar os números Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de setembro. As projeções apontam para um total de 208,8 mil empregos criados, abaixo dos 220,8 mil em agosto. Tanto esses dados quanto os números referentes ao IGP-M são aguardados devido à próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do BC) que na próxima quarta-feira, 1°, definirá a taxa básica de juros por aqui. O consenso é de um corte de 0,50 ponto percentual.

Outra decisão monetária aguardada — pelo mundo todo — é a do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Por lá, os acontecimentos das últimas semanas deram um arrefecimento nas expectativas de novas elevações na taxa. No entanto, a manutenção dos atuais patamares é a principal aposta dos investidores. Com os juros fortes por lá, as treasuries seguem como porto seguro dos investidores avessos ao risco.

Entre as commodities, o minério de ferro subiu mais de 2% na bolsa de Dalian, na China, encerrando as negociações cotado a US$ 123 por tonelada. De acordo com a Bloomberg, a matéria-prima atingiu a cotação mais alta em cinco semanas depois que a Vale (VALE3) sinalizou tendência de alta para os preços. A mineradora apontou a disposição do governo chinês de apoiar projetos de infraestrutura.

Em contrapartida, o petróleo opera em queda nesta segunda visto que a ação militar de Israel na Faixa de Gaza se mostrou mais contida do que o mercado temia, reduzindo as preocupações com uma retaliação maior do Irã. Com isso, nesta manhã o Brent cai 1,59% e o WTI, 1,95%.

Por fim, após o fechamento do mercado serão divulgados os balanços do terceiro trimestre do GPA (PCAR3), Assaí (ASAI3) e Irani (RANI3). No início do pregão, as companhias operam com queda de 1,19%, alta de 1,89% e baixa de 0,98%, respectivamente.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta segunda, a moeda americana cai 0,33%, a R$ 4,997. Na sexta, o dólar fechou em alta de 0,46%, cotado a R$ 5,013.

Maiores altas do Ibovespa

Dexco ( DXCO3 ): +3,65%

Usiminas ( USIM5 ) : +3,53%

CCR (CCRO3): +3,39%

Maiores quedas do Ibovespa

Braskem ( BRKM5 ) : -3,25%

BRF ( BRFS3 ) : -2,28%

Casas Bahia (VIIA3) : -2,08%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.