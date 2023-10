Haddad anuncia dois novos nomes para diretoria do Banco Central; veja quem são

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 30, dois novos integrantes da diretoria do Banco Central. Paulo Picchetti, professor da FGV, e Rodrigo Teixeira, funcionário de carreira do BC e secretário da Casa Civil, foram escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por intermédio do titular da Fazenda.

Com a decisão, o atual governo passará a ter quatro nomes indicados. "Fico extremamente gratificado de ter sido o mediador desse convite e com a certeza absoluta que são pessoas com uma grande contribuição a dar ao Banco Central", disse. Haddad afirmou que, em respeito ao Senado e ao BC, decidiu informar os novos indicados à imprensa somente após falar com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Roberto Campos Neto. O anúncio aconteceu após reunião do ministro com o presidente Lula nesta manhã.

Pichetti foi indicado para a diretoria de Assuntos Internacionais e Rodrigo Alves Teixeira para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. "Fico feliz com pessoas com o CV de Paulo e Rodrigo se colocarem à disposição do país", disse o ministro. Os nomes serão enviados ao Senado Federal. Os indicados serão sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa. Os nomes precisam ser aprovados pela Comissão e pelo plenário da Casa antes de assumirem o cargo.

Quem é Paulo Picchetti, indicado para diretoria do Banco Central

Picchetti é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo(1991) e doutorado em Economics pela University of Illinois - System. Hoje, atua como professor da FGV. Segundo a faculdade, ele tem experiência na área de Economia, com ênfase em Métodos Quantitativos em Economia. Ele já foi coordenador de índice de preços na Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e atua hoje em função similar na FGV Ibre, onde coordena o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal).

Quem é Rodrigo Teixeira , indicado para diretoria do Banco Central

Teixeira é funcionário de carreira do Banco Central desde 2002 e atualmente está cedido para a Casa Civil onde é secretário especial adjunto de análise governamental. Ele é mestre e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e professor do Departamento de Economia da PUC-SP. Ele já trabalhou com Haddad na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da cidade de São Paulo entre 2013 e 2015, período em que o ministro da Fazenda foi prefeito.