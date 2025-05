Ibovespa abre em leve queda de 0,15%; dólar tem alta de 0,25%

O Ibovespa (IBOV) abriu o último pregão do mês em leve queda. Por volta das 10h15 nesta sexta-feira, 30, o principal índice caía 0,15%, aos 138.320,89 pontos, mesmo após a divulgação do bom resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no 1º trimestre.

O dólar registrava alta de 0,25%, cotado a R$ 5,6813, por volta das 10h10.

Na quinta-feira, 29, o índice fechou com queda 0,26%, aos 138.534 pontos, com o mercado repercutindo as incertezas sobre as tarifas de Donald Trump nos Estados Unidos.

Ibovespa hoje

- 0,15%, aos 138.320,89 Dólar: R$ 5,6813, alta de 0,25%

PIB do Brasil e inflação nos EUA

O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo IBGE.

O resultado, que totalizou R$ 3 trilhões no período, veio em linha com as expectativas do mercado, que projetava alta entre 1,2% e 1,7%. O avanço foi impulsionado pelas altas de 12,2% da agropecuária e de 0,3% dos serviços — setor que representa cerca de 70% da economia brasileira. Na comparação anual, o PIB subiu 2,9%, com alta acumulada de 3,5% em 12 meses.

Nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE), que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,1% em abril ante março, conforme dados do Departamento do Comércio também divulgados nesta sexta. O número veio em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, o núcleo do PCE avançou 2,5%. A medida é considerada o principal indicador de inflação monitorado pelo Federal Reserve.

No radar hoje

Ao longo do dia, outros indicadores devem movimentar os mercados, como o PMI de Chicago (10h45), o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (11h) e os dados de petróleo da Baker Hughes (14h).

No fim da noite, a atenção se volta para a China, que divulga às 22h30 os PMIs industriais e de serviços de maio.

Entre os eventos relevantes, os investidores acompanham às 14h30 uma coletiva do presidente Trump, marcada pela despedida de Elon Musk do governo, e discursos de dirigentes do Fed: Raphael Bostic (13h20) e Austan Goolsbee (20h30). No Brasil, a Aneel divulga ainda hoje a bandeira tarifária para junho.

Mercados internacionais

As bolsas internacionais operam com viés de cautela nesta sexta-feira, 30, diante das incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos, preocupações com a inflação e dados econômicos mistos. Na Ásia, os principais mercados fecharam no vermelho, pressionados por números acima do esperado da inflação em Tóquio. O índice Nikkei caiu 1,22% e o Topix recuou 0,37%. Na China, o CSI 300 perdeu 0,48% e o Hang Seng caiu 1,2%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, cedeu 0,84%.

O ambiente de tensão é alimentado pela indefinição sobre as tarifas “recíprocas” dos EUA, após uma reviravolta judicial que gerou ainda mais incerteza sobre a política comercial americana. A instabilidade preocupa também a União Europeia, que alertou para os impactos econômicos do impasse, classificado como “urgente”.

Na Europa, as bolsas seguem em alta no meio da manhã. O índice europeu Stoxx 600 sobe 0,38%, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,56%. Em Londres, o FTSE 100 registra alta de 0,60%, e o CAC 40, de Paris, opera próximo da estabilidade, com leve ganho de 0,03%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros ampliaram as perdas após a divulgação dos dados de inflação pelo índice PCE. Por volta das 10h10, o futuro do Dow Jones recuava 0,31%, o S&P 500 caía 0,39% e o Nasdaq tinha baixa de 0,33%.