Impulsionado pelo agro, PIB do Brasil cresce 1,4% no 1º trimestre de 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB brasileiro totalizou R$ 3 trilhões no período.

O resultado ficou em linha com a expectativa do mercado financeiro, que esperava uma alta entre 1,2% e 1,7%. Alta da agropecuária e do setor de serviços explicam o resultado positivo da economia brasileira.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, houve um crescimento de 2,9%. No acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB brasileiro subiu 3,5%.

Por que o PIB do Brasil cresceu 1,4% no 1º trimestre?

Segundo o IBGE, o resultado foi puxado pelas altas de 12,2% da agropecuária e de 0,3% nos Serviços, que têm peso de aproximadamente 70% da economia do país.

Nos Serviços, houve crescimento em Informação e comunicação, com alta de 3,0%, seguida por Outras atividades de serviços e Atividades imobiliárias, que avançaram 0,8% cada. Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social registraram aumento de 0,6%, enquanto o Comércio cresceu 0,3%. As Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados permaneceram estáveis, com variação de 0,1%. O Transporte, armazenagem e correio apresentou queda de 0,6%.

“O grande destaque dentro dos Serviços tanto na taxa interanual como contra o 4º trimestre de 2024 foi a atividade Serviços de Informação e Comunicação, especialmente devido ao aumento de Internet e desenvolvimento de sistemas. Essa atividade cresceu mais de 38% desde a pandemia”, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

Qual é o PIB hoje?

O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025.

O que é o PIB?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas.

O que gera o PIB do Brasil?

Segundo o IBGE, o PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão.

Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos no preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados.

Na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo.

Qual é a fórmula do PIB?

Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados; alguns produzidos pelo IBGE, outros provenientes de fontes externas. Essas são algumas das peças que compõem o quebra-cabeça do PIB: