Méliuz (CASH3) lança oferta de ações – para comprar bitcoin

A Méliuz (CASH3) protocolou nesta sexta-feira, 30, o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária para a realização de aquisições de bitcoin. Durante esta manhã, as ações da empresa chegaram a recuar 7% no Ibovespa.

Em nota, a Méliuz afirma que essa é uma de forma de consolidar a criptomoeda como principal ativo estratégico de sua tesouraria.

Inicialmente, serão ofertadas 17.006.803 ações ordinárias, com possibilidade de ações adicionais de até 200%. Considerando a cotação de fechamento das ações da companhia na quinta, de R$ 8,82, a oferta deverá movimentar R$ 150 milhões.

A quantidade final de ações ofertadas pode ser maior, dependendo da demanda, chegando a incluir até 34.013.606 ações adicionais. .

A primeira data de corte da oferta prioritária acontece no próximo dia 3 de junho, com o início do período de subscrição prioritária no dia seguinte. Já a segunda data acontece em 9 de junho, com encerramento do período de subscrição prioritária no dia 10.

A fixação do preço por ação ocorre no dia 12 de junho, com o início das negociações das ações e dos bônus de subscrição na B3 previsto para 16 de junho.