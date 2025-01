Um dia após decisão do Copom, Ibovespa abre em alta com queda nos juros futuros de curto prazo

No dia que precede a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o Ibovespa abriu em alta. Assim como amplamente esperado pelo mercado, o Banco Central (BC) seguiu o guidance e elevou a Selic em 1 ponto percentual (p.p.) para 13,25%.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,22% aos 124.933 pontos

+1,22% aos 124.933 pontos Dólar: +0,67% aos R$ 5,904

O movimento não foi surpresa, mas o que chamou a atenção dos investidores foi a incerteza sobre a Selic terminal. O comunicado enfatizou que está contratado mais uma alta de 1 p.p. para a reunião de março, o que levaria os juros para os 14,25%.

Mas, apesar de mais uma alta pela frente, resta dúvidas sobre a continuidade no ciclo de aperto monetário.

Essa falta de firmeza para as reuniões além de março foi interpretada por alguns analistas do mercado como um BC mais dovish, o que colabora para a forte queda dos juros futuros de curto prazo, com o DI para janeiro de 2026 e 2027 recuando mais de 1,6%, o que puxa o Ibovespa para cima.

Colabora também para a alta do principal índice acionário da B3 a valorização de mais de 1% de Vale (VALE3). Apesar do número de remessas abaixo do número de produção, outros quesitos parecem ter agradado os investidores, que vão às compras hoje.

Um dos dados que agradou foi os 327,6 milhões de toneladas de produção de minério de ferro no consolidado de 2024, um avanço de 2% sobre o volume de 2023 e dentro da meta estabelecida de 328 milhões de toneladas.

Além disso, a estratégia comercial da Vale de retirar do mercado toneladas com alto teor de sílica, considerando que o ambiente tem sido claramente punitivo para contaminantes, foi vista com bons olhos, principalmente para manter os preços moderados.

Num dia positivo para a bolsa, em que apenas dois papéis do Ibovespa operam no negativo, o mercado também repercute o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) que registrou um saldo líquido de emprego formal negativo em 535.547 mil vagas em dezembro.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.