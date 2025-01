Ibovespa abre em alta com mercado repercutindo contas do Governo

Após um dia extremamente positivo, em que a bolsa subiu quase 3% puxado pela forte queda dos juros futuros, o Ibovespa abre em ligeira alta, com o mercado repercutindo novos dados das contas públicas.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,13% aos 127.078 pontos

+0,13% aos 127.078 pontos Dólar: -0,13% aos RR$ 5,867

Após as contas do Governo Central, que mostraram um déficit fiscal dentro da meta em 2024 e ajudaram no arrefecimento dos juros futuros, hoje o mercado repercute os números consolidados – que também mostraram um cenário positivo.

O setor público consolidado, que inclui União, estados, municípios e estatais, registrou deficit primário de R$ 47,6 bilhões no ano passado, o que corresponde a 0,40% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em comparação com o ano passado, o resultado veio 80,9% abaixo. Em 2023, o saldo negativo foi de R$ 249,1 bilhões, em valores são nominais.

Ontem, foi mostrado que o Governo Central encerrou 2024 com um déficit de R$ 11 bilhões, ao desconsiderar as despesas extraordinários direcionadas às enchentes no Rio Grande do Sul e às queimadas nas regiões Norte e Nordeste.

A equipe econômica precisava perseguir um déficit zero em 2024, mas graças à margem de tolerância introduzida pelo arcabouço fiscal, o resultado efetivo poderia ser negativo em até R$ 28,8 bilhões -- portanto, ficou dentro da meta.

Ao considerar os gastos extraordinários, o déficit ficou em R$ 43 bilhões, um resultado muito menor que o rombo de R$ 228,5 bilhões observado em 2023. Entretanto, os R$ 32 bilhões para as catástrofes foram excluídos do cálculo da meta fiscal por decisões legislativas e judiciais.

Taxa de desemprego

O mercado também repercute a taxa de desemprego divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país encerrou o último trimestre de 2024 com a taxa de desemprego em 6,2%, o menor patamar já registrado pela pesquisa.

Na média anual, o indicador caiu de 7,8% para 6,6%, também o menor da série. É o que mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

Economistas projetavam que a taxa recuasse para 6% no quarto trimestre do ano passado, segundo mediana coletada pelo Valor Data.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.