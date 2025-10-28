Ibovespa abre perto da estabilidade; dólar sobe 0,15%

O Ibovespa abriu nesta terça-feira, 28, perto da estabilidade. Às 10h30, o principal índice da B3 subia 0,01%, aos 146.986 pontos.

Já o dólar abriu o dia em alta; por volta das 10h15, operava com ganhos de 0,15%, cotado a R$ 5,381.

Na última segunda-feira, 27, o principal índice da B3 fechou em alta de 0,55%, aos 146.969 pontos, renovando a máxima de fechamento. O dólar à vista fechou o pregão em queda frente ao real de 0,42%, cotado a R$ 5,37.

O movimento acompanhou o otimismo dos mercados globais e a expectativa de avanços nas negociações comerciais entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

No radar hoje

Os mercados globais operam sob a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos na reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) nesta quarta-feira, 29.

Os investidores também esperam um acordo comercial entre Washington e Pequim, que deve ser discutido no encontro entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping na quinta-feira, 30, na Coreia do Sul.

A agenda econômica do dia concentra indicadores relevantes no Brasil e no mundo. Às 11h, será divulgado o índice de confiança do consumidor de outubro pelo Conference Board, nos EUA.

Às 15h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) publica a balança comercial semanal. Já às 18h, o banco central do Chile anuncia sua decisão de política monetária.

Na temporada de balanços, após o fechamento dos mercados, a Visa, nos Estados Unidos, e a farmacêutica Hypera, no Brasil, publicam seus resultados.

Trump no Japão

Nos eventos internacionais, Trump está no Japão em viagem oficial. Nesta manhã, o presidente elogiou a primeira-ministra Sanae Takaichi e assinou acordos sobre comércio e minerais estratégicos. Tóquio prometeu investir US$ 550 bilhões em projetos estratégicos nos EUA e empresas japonesas miram até US$ 400 bilhões em novos aportes.

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda, com investidores avaliando os acordos assinados entre Trump e a primeira-ministra japonesa. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,58%, enquanto o Topix recuou 1,18%.

Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,80%, e o Kosdaq subiu 0,07%. O S&P/ASX 200, da Austrália, recuou 0,48%. Em Hong Kong, o Hang Seng Index caiu 0,33%, e o CSI 300, da China continental, teve baixa de 0,51%.

Mercados internacionais

Na Europa, as bolsas operam em queda nesta terça-feira, 28, revertendo o movimento de alta da véspera, em meio à cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Fed.

Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o Stoxx 600 recuava 0,19%. O DAX, da Alemanha, cedia 0,01%, enquanto o CAC 40, da França, caía 0,20%. Já o FTSE 100, do Reino Unido, destoava do movimento geral e avançava 0,51%.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas operam em leve alta nesta manhã. Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o Dow Jones Futures subia 0,46%, o S&P 500 Futures avançava 0,11% e o Nasdaq 100 Futures ganhava 0,16%.