Bolsas de NY tem novo recorde e mais uma empresa de US$ 4 trilhões

Os três principais índices do mercado acionário de Nova York, nos Estados Unidos, renovaram suas máximas históricas de fechamento na sessão desta terça-feira, 28, pelo terceiro pregão seguido. O índice Dow Jones subiu 0,34% e alcançou 47.706,37 pontos, assim como a Nasdaq, que subiu 0,80%, marcando 23.827,49. O movimento também foi seguido pelo S&P 500, que registrou alta de 0,23%, aos 6.890,886 pontos.

As ações das empresas de tecnologia, principalmente de inteligência artificial (IA), apoiaram a alta dos índices na sessão de hoje.

Destaque para os papéis da Nvidia (NVDA), que subiram mais de 5% com o anúncio de novos investimentos da empresa. Serão injetados US$ 1 bilhão na Nokia, marcando uma mudança significativa para a empresa finlandesa de telecomunicação, que está direcionando seus esforços para o setor de IA.

Com o investimento, a Nokia emitirá cerca de 166 milhões de ações para a Nvidia, a US$ 6,01 cada, o que dará à fabricante de chips uma participação de 2,9% na empresa, segundo informações da Bloomberg. O CEO Jensen Huang disse ainda que suas unidades de processamento gráfico Blackwell (GPU, na sigla em inglês) — os chips de IA mais rápidos da empresa — agora estão em plena produção no Arizona e não mais em Taiwan, onde antes eram fabricados.

A expectativa pelos balanços do 3° trimestre da Microsoft (MSFT) e Apple (AAPL) também impulsionaram as ações das companhias. Ambas chegaram a ultrapassar os US$ 4 trilhões em valor de mercado, na sessão de hoje, ficando atrás apenas de Nvidia. A Microsoft fechou o dia com market cap de US$ 4,04 trilhões.

Os investidores também operaram à espera da nova decisão de política monetária. Esta terça marcou o primeiro dia de reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). A expectativa é de que o Fomc reduza os juros em 0,25 ponto percentual. A decisão será divulgada amanhã (29), acompanhada da entrevista coletiva como presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.

Dólar recua pela 2ª sessão seguida

A decisão do Fed também é monitorada pelo mercado no Brasil, onde o dólar caiu 0,17%, pela segunda sessão seguida, diante da expectativa de um novo corte nos juros. A moeda norte-americana encerrou o dia com o valor de venda em R$ 5,361 depois de ter fechado as negociações de ontem cotada em 5,37.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, a queda da moeda diante do real aconteceu em meio à melhora do sentimento global de risco e à expectativa de novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano nesta semana.

O FedWatch, ferramenta do CME Group, indica que o mercado financeiro é praticamente unânime, com 99,9% indicando a possiblidade de que a autoridade monetária reduza a taxa básica de juros no país para o intervalo entre 3,75% e 4%.

"A perspectiva de uma política monetária mais acomodatícia nos Estados Unidos com aumento o diferencial de juros Brasil e EUA e incentiva o fluxo para ativos de maior retorno, beneficiando moedas emergentes. Além disso, a expectativa de um possível entendimento entre Donald Trump e Xi Jinping reforça o apetite por risco, impulsionando a bolsa brasileira e favorecendo o câmbio. O movimento de hoje reflete um ambiente de menor aversão global e reforça apostas na continuidade do ciclo de desvalorização do dólar", disse Shahini.