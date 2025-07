Ibovespa abre em queda de 0,19% em semana decisiva para tarifas

Em uma semana que começa agitada nos mercados globais, o Ibovespa abriu em queda. Por volta das 10h30 desta segunda-feira, 28, o índice registrava baixa de 0,19%, aos 133.272 pontos.

Na última sexta-feira, o principal índice da bolsa brasileira registrou recuo de 0,21%, aos 133.524 pontos.

No mercado cambial, o dólar abriu em alta de 0,4%, cotado a R$ 5,5863.

Boletim Focus

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela nova semana consecutiva, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 28.

A expectativa da inflação neste ano caiu de 5,10% para 5,09%. O indicador permanece acima do teto da meta de inflação estabelecida pela autoridade monetária.

Pela segunda semana, os analistas reduziram as projeções do IPCA para o próximo ano. A queda foi de 4,45% para 4,44%.

Nesta semana, o Copom se reúne para decidir sobre a taxa de juros. No Focus, a expectativa é de juros a 15% no fim deste ano.

As projeções do Câmbio de 2025 e a do PIB para 2026 também tiveram alterações.

No radar hoje

A última semana de julho começa com os mercados de olho em uma bateria de indicadores econômicos, eventos políticos e expectativas em torno das decisões de juros nos Estados Unidos, Brasil e Japão.

Esta segunda-feira, 28, marca o início de uma agenda carregada que deve manter o clima de cautela nos mercados locais e internacionais.

No Brasil, o Tesouro Nacional divulga, às 14h30, o relatório mensal da dívida pública, com coletiva marcada para as 15h. No mesmo horário, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) atualiza a balança comercial da última semana.

Do lado político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 11h, da inauguração da usina termelétrica GNA II, no Porto do Açu (RJ), e, às 16h, sanciona o programa “Acredita Exportação” em cerimônia no Palácio do Planalto.

Nos bastidores, a equipe econômica segue mobilizada para apresentar um plano de contingência às tarifas impostas pelos Estados Unidos, cujo prazo final para negociação se encerra na sexta-feira.

Nos Estados Unidos, os investidores aguardam os balanços de quatro gigantes de tecnologia e a decisão do Federal Reserva (Fed) na quarta-feira.

A expectativa majoritária é de manutenção dos juros, mas o mercado estará atento a qualquer sinal de que o banco central poderá cortar a taxa em setembro. O cenário também será calibrado pelos dados de PIB, payroll e PCE, que serão divulgados nos próximos dias.

As negociações comerciais seguem no radar. Após um fim de semana agitado, a União Europeia anunciou um acordo para reduzir à metade as tarifas impostas pelos EUA, para 15%.

Ao mesmo tempo, fontes indicam que China e Estados Unidos devem prorrogar a trégua tarifária por mais 90 dias. Nesta segunda-feira, na Escócia, representantes dos dois países retomam as negociações comerciais.

Em paralelo, no Japão, o Banco Central (BoJ) divulga sua decisão de política monetária na madrugada de quarta para quinta-feira, adicionando mais um elemento à já volátil semana nos mercados globais.

Europa, Ásia e EUA

As bolsas internacionais iniciaram a semana em alta, impulsionadas pelo acordo comercial anunciado entre EUA e União Europeia. Por volta das 10h (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 subia 0,17%.

A valorização era puxada principalmente pelas ações do setor automotivo, após o presidente Trump anunciar a redução das tarifas de importação de 30% para 15% e isenções para setores estratégicos.

Ainda na Europa, o CAC 40, da França, recuava 0,09%, o DAX, da Alemanha, caía 0,52%, e o FTSE 100, do Reino Unido, perdia 0,35%.

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, em meio à expectativa pela continuidade das negociações comerciais entre EUA e China. O índice CSI 300, da China, subiu 0,21%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,68%.

Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,42%. O destaque do pregão foi a Samsung, cujas ações saltaram mais de 6%, atingindo o maior patamar desde setembro de 2024 após fechar um contrato bilionário com a Tesla. No Japão, porém, os índices Nikkei e Topix recuaram.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros indicavam alta moderada em Wall Street. O futuro do Dow Jones operava próximo da estabilidade, com queda de 0,02%, enquanto o S&P 500 avançava 0,11% e o Nasdaq 100 subia 0,24%.