Ibovespa abre em alta com PCE dos EUA no radar

O Ibovespa abriu em leve alta nesta sexta-feira, 26, e por volta das 10h27 avançava 0,45%, aos 145.960 pontos. O movimento vem após a queda de 0,81% registrada no pregão anterior, quando o índice encerrou aos 145.306 pontos.

O dólar opera em baixa. Às 10h13 (horário de Brasília), a moeda americana era cotada a R$ 5,338, recuo de 0,47%, após ter fechado a R$ 5,364 na quinta-feira, com valorização de 0,69%.

O foco dos investidores segue voltado para os Estados Unidos. Ontem, o Departamento de Comércio revisou o PIB do segundo trimestre para alta anualizada de 3,8%, acima das expectativas.

Já nesta sexta-feira, o governo divulgou que o índice de preços de consumo (PCE), métrica de inflação acompanhada de perto pelo Federal Reserve, avançou 0,3% em agosto e acumula 2,7% em 12 meses. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, subiu 0,2% no mês e está em 2,9% na base anual.

Os números reforçam o debate sobre o ritmo de cortes de juros pelo Fed nas próximas reuniões.

Gol e Azul encerram fusão

As companhias aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) comunicaram ao mercado, na noite de quinta-feira, 25, o fim das negociações para uma fusão. O memorando de entendimentos firmado em janeiro entre a Azul e a Abra Group, controladora indireta da Gol, perdeu efeito, segundo fato relevante.

Além da fusão, foi encerrado o acordo de compartilhamento de voos, que permitia a venda cruzada de passagens entre as duas companhias. A Azul afirmou que honrará bilhetes já emitidos, enquanto a Gol reforçou a validade das passagens comercializadas.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em queda nesta sexta-feira, 26, pressionadas por novas tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump, que atingiram em cheio o setor farmacêutico.

No Japão, o Nikkei 225 recuou 0,8%, enquanto o Topix avançou 0,05% após a divulgação de dados de inflação em Tóquio. O Kospi caiu 2,45% e o Kosdaq perdeu 2,03% na Coreia do Sul. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,35%, enquanto o CSI 300, da China continental, fechou em baixa de 0,95%.

Na Europa, os índices operam em alta nesta manhã. Por volta das 10h20 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 0,58%, o DAX avançava 0,70% em Frankfurt, o CAC 40 ganhava 0,64% em Paris e o FTSE 100 tinha alta de 0,57% em Londres.

Nos Estados Unidos, Wall Street encerrou a véspera em queda. Já nesta manhã, os futuros operavam em alta: o contrato do S&P 500 subia 0,26%, o do Dow Jones avançava 0,45% e o Nasdaq 100 ganhava 0,16% após a divulgação do PCE.