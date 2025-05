Ibovespa firma alta após Trump adiar tarifas sobre União Europeia

O Ibovespa registrava alta de 0,44%, aos 138.423 pontos, às 11h48. As ações da Braskem (BRKM5) eram as com a maior alta, de 5,32%.

Hoje, os investidores repercutem a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar até 9 de julho a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia, o que deu alívio aos mercados internacionais. A decisão veio após um telefonema com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

O dólar registra alta de 0,40% nesta manhã, cotado a R$ 5,670.

Ibovespa hoje

Contas externas e Boletim Focus

O Brasil registrou um déficit de US$ 1,35 bilhão nas contas externas em abril, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira, 26. O resultado representa uma queda de 21,8% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o déficit foi de US$ 1,71 bilhão.

Já a pesquisa Focus, também publicada nesta manhã pelo BC, mostrou que o mercado aumentou a expectativa de crescimento do PIB para 2025, de 2,02% para 2,14%. Para 2026, a estimativa segue em 1,70%. O ajuste acompanha a revisão feita pelo Ministério da Fazenda na semana passada, que agora projeta alta de 2,4% no PIB de 2025.

As projeções para o IPCA seguem em 5,50% em 2025 e 4,50% em 2026, ainda acima da meta central de 3%.

A taxa Selic deve encerrar 2025 em 14,75% e cair para 12,50% no fim de 2026 — sem alterações nas últimas 17 semanas.

No radar

Na agenda do dia, está prevista, às 15h, a divulgação da balança comercial semanal pelo Ministério do Desenvolvimento.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, às 15h, com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil), em meio às incertezas provocadas pelo recente aumento do IOF — uma tentativa de reforçar a arrecadação que acabou sendo parcialmente revertida horas depois pelo próprio governo.

Lá fora, os mercados dos Estados Unidos permanecem fechados devido ao feriado de Memorial Day, assim como os do Reino Unido, por conta do feriado bancário.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto nesta segunda-feira, 26. A Coreia do Sul se destacou com o índice Kospi avançando 2,02%, alcançando o maior nível desde fevereiro, enquanto o Kosdaq subiu 1,3%.

O Japão também registrou ganhos, com o Nikkei 225 subindo 1% e o Topix 0,6%. Por outro lado, a China e Hong Kong fecharam no vermelho, com o CSI 300 caindo 0,57% e o Hang Seng recuando 1,35%, pressionados pelo corte de preços da BYD, que levou à queda de 8,6% das ações da montadora elétrica.

Na Europa, os mercados abriram em alta, impulsionados pelo adiamento das tarifas americanas sobre a União Europeia. Por volta das 9h55, o índice Stoxx 600 avançava 0,94%, enquanto o DAX subia 1,52% e o CAC 40 ganhava 1,05%. O setor automotivo europeu teve recuperação significativa após as ameaças tarifárias, com BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen registrando altas acima de 1,4%.

Nos Estados Unidos, os mercados estão fechados nesta segunda-feira devido ao feriado de Memorial Day.