Por que as ações da JBS (JBSS3) caem após a aprovação da dupla listagem

Os acionistas da JBS (JBSS3) finalmente aprovaram sua listagem nos Estados Unidos na última sexta-feira, 23.

O movimento era amplamente aguardado pelo mercado, pela expectativa de que a entrada na Nyse possa atrair num novo perfil de investidor global e resultar num re-rating, trazendo a companhia para múltiplos mais elevados, mais próximo de concorrentes como a Tyson.

Apesar disso, nos últimos dois pregões, as ações da JBS na B3 tiveram baixa: de 1,23% e 4,05%, respectivamente, figurando hoje na segunda maior baixa do Ibovespa.

A queda reflete, em grande parte, uma questão técnica: a deslistagem da JBS na B3 deve retirá-la de fundos passivos, que seguem tanto a composição do Ibovespa quanto do IBRX-100.

Na avaliação do Santander, isso deve representar uma saída de R$ 550 milhões de fundos passivos – o equivalente a 2% do free-float e 1,1 dia de negociação da empresa na bolsa.

Relembrando: a partir de 11 de junho, a JBS será listada na Nyse e, por aqui, será negociada via BDRs, recibos de ações listados fora do Brasil e negociados na B3.

É uma questão temporária: “Não esperamos que a JBS seja incluída em índices globais/americanos mais amplos no curto prazo, o que também limita o potencial de entrada de capital nesse mesmo período”, apontam os analistas do Santander.

O banco vê um momento “incerto” para a inclusão no curto prazo da JBS em índices maiores. No entanto, acredita que a JBS deve continuar incluída nos índices MSCI LatAm e MSCI Brazil.

Reprecificação à vista

Apesar da pequena pressão de curto prazo, o Santander vê espaço para uma reprecificação das ações da JBS, que já está em curso, aponta o banco.

A ação está atualmente sendo negociada a 5,3x EV/Ebitda, ante uma média histórica de dez anos de 4,9x, durante o pico de lucros.

Ao converter os resultados para o padrão contábil americano, a empresa líder de proteína animal está sendo negociada a 6,1x, mais do que sua concorrente Pilgrim’s Pride, que negocia a 5,9x, mas bem abaixo dos 8,4x da Tyson — o que também indica que o desconto de valuation já está diminuindo, mas ainda há espaço para mais.

O Santander reitera sua recomendação de compra para as ações da JBS, com preço-alvo de R$ 58, um potencial de alta de 42,36% acima do último fechamento do dia 23 de maio.