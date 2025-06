Ibovespa opera sem direção única com tensão no Oriente Médio e ata do Copom no radar

O Ibovespa opera em leve alta nesta terça-feira, 24, apesar do movimento de cautela dos mercados internacionais diante das incertezas sobre o cessar-fogo entre Israel e Irã. Por volta das 10h37, o índice recuava 0,01%, aos 136.554 pontos.

Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira já havia caído 0,41%. As ações da Petrobras (PETR4) puxaram as perdas, com queda de 2,50%, acompanhando o tombo de mais de 8% no preço do petróleo Brent, que volta a cair forte hoje.

No câmbio, o dólar opera praticamente estável, com leve alta de 0,09%, cotado a R$ 5,501, às 10h37.

O ambiente doméstico também é de cautela após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que sinaliza que a taxa Selic, atualmente em 15%, deve permanecer em patamar elevado por mais tempo.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,01%, a 136.554 pontos

Dólar hoje: R$ 5,501, alta de 0,09%

Ata do Copom

No Brasil, o principal destaque do dia é a ata do Copom. O documento reforçou que, diante da inflação elevada, expectativas desancoradas e incertezas globais, será necessário manter a Selic em 15% por um período prolongado. O Banco Central voltou a citar que a política fiscal é essencial para garantir a estabilidade dos preços e alertou que a inflação segue acima da meta, com projeções de 4,9% em 2025 e 3,6% em 2026.

Também foi divulgado nesta manhã o Índice de Confiança do Consumidor do FGV Ibre, que caiu 0,8 ponto em junho, para 85,9 pontos, após três meses consecutivos de alta. Na média móvel trimestral, o índice avançou 0,5 ponto, para 85,8 pontos.

O indicador que mede a percepção sobre a situação financeira foi o principal fator para o recuo, refletindo que, apesar da resiliência da economia, os consumidores seguem preocupados com o orçamento doméstico, em um contexto de forte endividamento, inadimplência e juros elevados.

Conta corrente dos EUA

Nos Estados Unidos, o déficit em conta corrente aumentou 44,3% no primeiro trimestre de 2025, chegando a US$ 450,2 bilhões, o equivalente a 6% do PIB, segundo informações divulgadas neste terça-feira pelo Bureau of Economic Analysis.

O resultado reflete principalmente o aumento do déficit na balança de bens, com as importações crescendo US$ 158,2 bilhões no período, puxadas por ouro não monetário e produtos farmacêuticos. As exportações também subiram, mas em ritmo bem menor, de US$ 21,1 bilhões.

A balança de serviços apresentou queda nas exportações, especialmente em viagens e serviços de consultoria, enquanto as importações de serviços também recuaram, puxadas por menores pagamentos por uso de propriedade intelectual. Na renda primária, tanto os recebimentos quanto os pagamentos caíram, refletindo menores lucros de investimentos diretos.

No radar

O foco dos investidores agora se volta para o depoimento de Jerome Powell, às 11h, na Câmara dos Representantes. Em declaração prévia, o presidente do Federal Reserve (Fed) indicou que não há pressa para cortar juros e reforçou que os impactos das tarifas impostas pelo governo Trump trazem incertezas adicionais para a política monetária.

Powell afirmou que o Fed está “bem posicionado para esperar e avaliar” os efeitos dessas medidas antes de fazer qualquer ajuste nos juros.

No Brasil, o mercado aguarda a coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevista para 14h, em que ele deve apresentar detalhes do programa "Agora Tem Especialistas", que permitirá que hospitais privados atendam pacientes do SUS em troca de abatimento de dívidas com a União.

O pano de fundo geopolítico segue pesado. Apesar do anúncio de cessar-fogo feito pelo presidente Donald Trump, explosões foram registradas na manhã desta terça-feira em Teerã. Segundo a Reuters, Israel atacou uma estação de radar nos arredores da capital iraniana após acusar o Irã de violar a trégua.

Trump, que chegou a dar uma bronca pública em Netanyahu nas redes sociais, disse que “não está feliz com nenhum dos lados” e que espera que Israel recue.

Mercados internacionais

Mesmo com relatos de novos ataques, o mercado financeiro global reage com alívio à sinalização de uma possível saída diplomática para o conflito. As bolsas da Europa operam em alta firme, com ganhos de 1,61% para o DAX (Alemanha), 1,19% para o CAC 40 (França) e 1,14% para o índice Stoxx 600. O FTSE 100 (Reino Unido) sobe 0,19%.

Nos EUA, os índices futuros também estão no campo positivo, com altas de 0,89% para o Dow Jones, 0,82% para o S&P 500 e 1,07% para o Nasdaq 100.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta, refletindo o alívio com a trégua, apesar das tensões. O índice japonês Nikkei subiu 1,1%, o chinês Hang Seng avançou 1,91%, e o sul-coreano Kospi disparou 2,71%.

O petróleo aprofunda as perdas, com o Brent em queda de 4,81%, cotado a US$ 68,04, e o WTI recuando 4,90%, para US$ 65,15.