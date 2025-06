Diretor do Fed indicado por Trump defende corte de juros nos EUA em julho

Ainda falta mais de um mês para próxima reunião do Fomc, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve. Mas já há uma sinalização de cortes de juros no encontro, vinda de dentro do próprio Fed. Em entrevista à rede de TV americana CNBC, o diretor do Banco Central Americano, Christopher Waller afirmou que os decisores da política monetária já podem olhar para juros mais baixos no mês que vem, dado que as tarifas impostas pelo segundo mandato presidencial de Donald Trump parecem não estar impulsionando a inflação de forma significativa.

A retomada do ciclo de alívio deve começar de forma lenta, disse Waller. A inflação, segundo ele, não tem se mostrado uma grande ameaça e deve permanecer dessa forma. "Acredito que estamos numa posição em que poderíamos fazer isso [reduzir juros] já em julho", afirmou o diretor em entrevista ao jornalista Steve Liesman. "Essa é a minha visão, independentemente de o comitê acompanhá-la ou não".

Na última quarta-feira, o Fomc manteve os juros inalterados, na faixa entre 4,25% e 4,5%, pela quarta reunião consecutiva, após uma redução da taxa em dezembro passado. Waller foi indicação de Trump ao Fed durante o primeiro mandato do atual presidente. O republicano tem pressionado o BC americano a cortar juros, com a premissa de diminuir o custo da dívida pública dos Estados Unidos, de US$ 36 trilhões. Com o fim do mandato de Jerome Powell na presidência do Fed, em maio de 2026, Waller é visto como um possível sucessor.

Para Waller, a redução de juros pelo Fed evitaria uma potencial desaceleração do mercado de trabalho. "Por que esperar até ver uma queda antes de começar a reduzir juros? [...] Não queremos esperar que o mercado de trabalho afunde antes de iniciar uma política de alívio", afirmou, na entrevista.

O último "dot plot", gráfico de pontos com projeções de cada membro do Fed publicado trimestralmente, mostra que 10 dos 19 membros do comitê acreditam em duas a três reduções de juros em 2025.

A ferramenta Fedwatch, do CME Group, mostrava nesta sexta-feira (20) que 85,5% do mercado aposta em um nova manutenção dos juros na reunião de julho. Apenas 14,5% acreditam em uma redução, de 0,25 ponto percentual.