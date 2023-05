Ibovespa abre em alta com expectativa de votação do arcabouço fiscal esta semana

O Ibovespa abriu em alta na manhã desta segunda-feira, 22. Os investidores seguem atentos com a questão fiscal e aguardam a votação do texto do arcabouço fiscal, que deve ser realizado amanhã no plenário da Câmara.

Até a última sexta-feira, 19, ao menos 40 propostas de emendas já haviam sido protocoladas, incluindo sugestões para endurecer o teto de despesas públicas. O projeto de lei complementar precisa de 257 votos para seguir para análise do Senado. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deve se reunir com o relator do arcabouço fiscal, o deputado Claudio Cajado (PP-BA). O encontro deve ocorrer no final do dia.

Ibovespa hoje

Ibovespa : + 0,41%, 111.199 pontos

OPA Voluntária

Entre os destaques do pregão de hoje estão as ações da Alpargatas (ALPA4) que anunciou em fato relevante que recebeu uma oferta pública de aquisição voluntária de 32 milhões de ações dos controladores da companhia, Cambuhy Alpa Holding Ltda. e do Alpa Fundo de Investimento em Ações. Os controladores fizeram a oferta por meio da MS Alpa Participações Ltda.

Entre as condições principais estão a ofertante se dispõe a adquirir até 32 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 por ação.

Alpargatas (ALPA4) : + 14,73%%

Magazine Luiza (MGLU3 ) : + 4,95%

Azul (AZUL4 ) : + 4,55%

GOL (GOLL4): +2,83%

Aéreas em alta

Os papéis da companhias aéreas seguem em alta desde a última semana. Para analistas, o movimento reage ao anúncio da Petrobras de redução no preço dos combustíveis. A redução não englobou o preço do querosene de aviação, mas ainda assim parece ter animado os investidores.

Exterior

No cenário externo, a semana começa com os investidores de olho na negociação da Casa Branca com o Congresso sobre a dívida pública dos Estados Unidos. O governo tenta correr contra o tempo para evitar um calote histórico a partir de junho. Nesta segunda-feira, os mercados internacionais operavam mistos.

Hoje, o presidente Joe Biden se reúne o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy. O clima não é dos melhores. Na sexta-feira, congressistas republicanos abandonaram uma reunião a portas fechadas com membros do governo. O governo considerou as exigências da oposição republicana muito restritivas. A tentativa do governo americano é por uma ampliação do teto da dívida. No domingo, a Secretária de Tesouro, Janet Yellen, afirmou que seriam precisas "escolhas difíceis" se esse texto não fosse flexibilizado.

Essa debate até mesmo ofuscou a indicação do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o Banco Central americano pode começar a aliviar a pressão sobre a política monetária, por causa da pressão de crédito depois dos solavancos entre alguns bancos do país.

Que horas fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.