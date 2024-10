Justiça libera R$ 2,4 bilhões em atrasados do INSS; veja quem recebe

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) os limites para o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) autuadas em setembro de 2024. A medida envolve 185.467 processos, beneficiando 231.933 pessoas , e soma um total de R$ 2.818.530.474,29 .

Do montante total, R$ 2,4 bilhões correspondem a matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. Esses casos somam 115.181 processos, envolvendo 150.757 beneficiários.

Segundo o CJF, cabe aos TRFs efetuar os depósitos dos recursos, de acordo com seus cronogramas. O órgão reforça que a data de liberação para saque das contas deve ser consultada no portal do respectivo Tribunal Regional Federal.

Distribuição dos valores por TRF

TRF da 1ª Região

sede no DF, abrangendo DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP

Geral: R$ 877.742.863,30

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 764.637.615,75 (41.716 processos; 48.874 beneficiários)

TRF da 2ª Região

sede no RJ, abrangendo RJ e ES

Geral: R$ 240.329.127,21

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 195.332.329,97 (8.357 processos; 11.941 beneficiários)

TRF da 3ª Região

sede em SP, abrangendo SP e MS

Geral: R$ 442.596.170,60

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 355.070.155,28 (11.585 processos; 14.897 beneficiários)

TRF da 4ª Região

sede no RS, abrangendo RS, PR e SC

Geral: R$ 557.049.381,17

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 493.699.938,34 (23.482 processos; 31.528 beneficiários)

TRF da 5ª Região

sede em PE, abrangendo PE, CE, AL, SE, RN e PB

Geral: R$ 435.833.634,18

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 371.395.439,77 (17.673 processos; 29.003 beneficiários)

TRF da 6ª Região